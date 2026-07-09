România și Ucraina au deschis un canal direct după incident

Întrebat, miercuri seară, la Antena 3, ce discuții au avut autoritățile române cu partea ucraineană după incident, Nicușor Dan a spus că au existat contacte la mai multe niveluri. Președintele a explicat că, în urma acestor discuții, România și Ucraina au convenit să existe o legătură directă între sistemele de apărare ale celor două state.

„După acel incident, au fost discuţii cu partea ucraineană la mai multe niveluri. Un lucru care s-a convenit şi care este deja pus în aplicare este faptul că există un canal direct şi în cadrul sistemului nostru de apărare şi în cadrul sistemului ucrainean de apărare. Unele aveau contact direct, altele nu şi în momentul acesta există contact direct şi la nivelul structurilor de apărare”, a afirmat Nicușor Dan.

Măsura ar trebui să ajute cele două părți să comunice mai rapid în cazul unor riscuri apărute în Marea Neagră, inclusiv în situații care implică drone maritime scăpate de sub control.

Nicușor Dan: Drona nu a avut ca țintă Portul Constanța

Șeful statului a precizat că autoritățile române exclud varianta ca drona ucraineană să fi vizat portul Constanța, însă explicațiile tehnice despre felul în care a ajuns în zona Danei 78 vor fi date abia după finalizarea investigației. În acest moment există doar un raport preliminar.

„Ce ştim este că, în mod cert, drona de provenienţă ucraineană nu a avut ca ţintă Portul Constanţa. Asta ştim cu certitudine şi avem un parteneriat cu Ucraina care elimină această posibilitate. Mai departe este un răspuns tehnic pe care îl vom da când toată investigaţia se va termina”, a declarat șeful statului.

Nicușor Dan nu a oferit alte detalii despre traseul dronei sau despre împrejurările exacte în care aceasta a ajuns în port.

Explozia a avut loc pe 5 iunie, în zona Danei 78

O dronă marină ucraineană a explodat pe 5 iunie, în zona Danei 78 din Portul Constanța. Potrivit Ministerului Apărării, la ora 06:20, Centrul de Coordonare Maritimă al Autorității Navale Române a informat Comandamentul Componentei Navale despre prezența unui obiect plutitor în apropierea danei.

Comandamentul Componentei Navale a informat Garda de Coastă și SRI și a alertat Centrul 39 Scafandri, pentru pregătirea echipelor EOD, specializate în neutralizarea munițiilor. La ora 09:54, autoritățile ucrainene au informat partea română că au pierdut controlul asupra a patru drone maritime aflate în Marea Neagră și că acestea urmau să intre în secvența de autodetonare.

Imediat după primirea informației, Forțele Navale au avertizat echipele de intervenție aflate la Dana 78, iar personalul din zonă a fost evacuat. La ora 10:27, una dintre drone a explodat, dar nu au fost înregistrate victime.

Ce a transmis Ucraina despre dronele pierdute în Marea Neagră

MApN a anunțat că Ucraina a răspuns întrebărilor trimise de partea română după explozia din Portul Constanța. Potrivit răspunsului transmis de autoritățile ucrainene, Ucraina a pierdut comunicațiile cu patru drone navale Sargan-3000 care se îndreptau către zona de est a Mării Negre.

Din acel moment, forțele ucrainene nu au mai avut niciun control asupra traiectoriilor celor patru drone și nu au mai reușit să reia comunicarea cu ele. Ucraina a comunicat României intervalul programat pentru detonarea dronelor, astfel încât personalul aflat în zona de risc să poată fi evacuat.

Partea ucraineană apreciază că incidentul este unul izolat și că s-a produs, cel mai probabil, din cauza acțiunilor de război electronic ale Federației Ruse. MApN a transmis anterior că, după incident, România a cerut deschiderea unui canal tehnic permanent de comunicare între Forțele Navale Române și Forțele Navale Ucrainene. Au fost stabilite și proceduri prin care cele două părți să se informeze reciproc, în timp util, despre riscurile care pot apărea în Marea Neagră.

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