Un MINI electric a cedat în timpul unei actualizări de soft

Un MINI electric, care părea să funcționeze fără probleme majore după ce fusese implicat anterior într-un accident, a cedat în timpul unei actualizări de soft efectuate la un dealer autorizat. George, un mecanic român stabilit în Marea Britanie, specializat în mașini electrice și hibride, a fost cel care a trebuit să intervină, relatează publicația PiataAuto.md.

În cursul actualizării de soft, mașina și-a redus nivelul de încărcare al bateriei, iar toate componentele electrice au fost solicitate simultan pentru a drena energia. Asta a generat o cantitate semnificativă de căldură, iar dacă sistemul de management termic nu funcționează corect, pot apărea probleme grave.

Cauza, o conductă de antigel montată greșit

Cercetările detaliate ale mecanicului au scos la iveală că problema principală era o simplă conductă de antigel. Aceasta fusese montată incorect după accident, fiind aplatizată între alte două componente.

În condiții normale de utilizare, acest defect nu a cauzat probleme, însă în cursul actualizării softului, când toate sistemele au fost solicitate intens, debitul redus de lichid de răcire a dus la supraîncălzirea invertorului.

În cele din urmă, invertorul a cedat, provocând un scurtcircuit și arderea unei siguranțe din modulul de control al bateriei.

În ciuda acestei defecțiuni, mașina reușise să parcurgă 8.000 de kilometri în decurs de un an după reparația inițială, fără să prezinte defecțiuni evidente. Totuși, problema a ieșit la iveală atunci când vehiculul a fost supus cerințelor ridicate ale update-ului.

George a fost nevoit să dezasambleze jumătate din mașină

Pentru a identifica sursa problemei, George a fost nevoit să dezasambleze jumătate din mașină.

MINI Cooper SE are o construcție mult mai complicată, cu o mulțime de pompe, conducte și alte componente pentru managementul termic, conform publicației menționate. În timpul investigației, s-au descoperit urme de flăcări în blocul invertorului, confirmând faptul că supraîncălzirea a fost cauza scurtcircuitului.

Ce a necesitat reparația mașinii

Reparația a necesitat înlocuirea blocului invertor, corectarea poziției conductei de antigel și schimbarea unei siguranțe.

Însă această siguranță nu poate fi achiziționată separat, fiind disponibilă doar ca parte a unui întreg modul de control al bateriei (EME), al cărui preț a fost de 3.228 lire sterline, la care s-a adăugat TVA. Manopera a costat 3.600 de lire sterline, iar costul total al intervenției a atins 12.000 de euro.

Un alt detaliu important descoperit de George a fost că sistemul de climatizare al mașinii nu funcționa corect, cel mai probabil din cauza aceleiași conducte defecte. Proprietarul considerase anterior că această problemă nu era esențială și nu a dorit să o repare. Acum, realitatea a demonstrat că reparaţia merita făcută, scrie publicația menționată.

George a demonstrat și că un BMW X5 plug-in hybrid F15 poate fi readus la viață cu o investiție de 3.000 de euro. Acesta a redat funcționalitatea bateriei, iar mașina fabricată în 2018 a revenit pe drumuri, dar cu o autonomie electrică de doar 22 de kilometri.