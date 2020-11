Cum e controlată pandemia în Vrancea, județul cu cea mai mică rată de infectare din România. Prefect: ”Ne avantajează și geografia”

”Ieri s-au făcut 329 de teste, în jur de peste 300 de teste efectuăm pe zi, pentru că aceasta este capacitate de testare în zonă. Am fost aproape de fenomen tot timpul, în sensul că acolo unde a apărut cea mai mică alarmă am intervenit, am trimis echipaje de poliție, de control ale DSP-ului, am monitorizat zona. Am verificat toate persoanele care erau în izolare dacă erau la domiciliu”, a declarat Gheorghiță Berbece pentru Libertatea.

Am intervenit prompt. Am știut de la început că dacă monitorizăm persoanele sau posibili purtători ai virusului, vom avea un control mai sigur asupra fenomenului. Prefectul județului Vrancea:

Vrancea are o populație de 320.723 de locuitori și se efectuează în medie de peste 300 de teste zilnic. Județul era ieri în scenariul verde, însă rata de infectare a ajuns sâmbătă la 1,61, în creștere cu 0,19 față de raportarea precedentă, și a trecut în scenariul galben.

Prefectul spune că în Focșani, municipiul de reședință, rata de infectare cu noul coronavirus a ajuns la 2,90, iar în comuna Soveja, indicele a sărit de pragul de 3 la mie, însă a luat măsuri și are convingerea că cifrele vor fi în scădere zilele următoare.

”Nu sunt focare foarte mari, am reușit să stăpânim lucrurile în căminele de bătrâni, am dispus tot timpul testarea personalului medical și a personalului de îngrijire. În zonele aglomerate, în piețele orașelor am distribuit măști. În Focșani am intensificat controalele și am reușit să ne menținem sub 3 la mie. Ieri am fost la Soveja, a depășit 3 la mie, dar lucrurile sunt sub control și sigur revenim sub limita de 3 la mie și acolo, a mai spus prefectul.

Ne avantajează și geografia, județul e destul de răsfirat și acolo unde am avut situații mai grave, depășiri ale nivelului de 3 la mie, am acționat prompt. Prefectul județului Vrancea:

Gheorghiță Berbece, prefectul județului Vrancea

În județul Satu Mare cu o populație de 332.572 de locuitori, rata de infectare este de 3,98, deși se fac mai multe teste decât în Vrancea.

„Facem cam peste 400 de teste pe zi numai la Spitalul Județean de Urgență Satu Mare, plus ceea ce se testează în privat, asta înseamnă că avem aproximativ zilnic 450-500 de teste”, a declarat Macrina Mihai, directorul DSP Satu Mare.

La nivelul județului Satu Mare s-au înregistrat, sâmbătă, 135 de noi cazuri de coronavirus. De la începutul pandemiei până în prezent, au fost raportate 3.554 de infectări.

În Vrancea, de la începutul pandemiei până în prezent, au fost raportate 4.336 de cazuri de COVID.

Foto: Vlad Chirea

