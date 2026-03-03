Zeci de mii de utilizatori au urmărit în timp real zborurile din lume, după închiderea spațiului aerian din Orientul Mijlociu

Spațiul aerian din Orientul Mijlociu a fost închis în urma conflictului Israel-Iran, ceea ce a dus la perturbări majore ale traficului aerian. Mii de zboruri au fost anulate, redirecționate sau reprogramate, iar pasionații de aviație și publicul larg au urmărit în timp real aceste schimbări pe platforme precum Flightradar24 și FlightAware, relatează Euronews.com.

Începând din 28 februarie, în momentul declanșării atacurilor, zeci de mii de utilizatori au urmărit avioanele părăsind rapid spațiile aeriene restricționate. Interesul publicului a crescut pe 2 martie, când primele zboruri din Emiratele Arabe Unite au evacuat pasagerii blocați.

Aproximativ 140.000 de persoane au urmărit zborul Dubai-Mumbai pe Flightradar24, iar plecarea fotbalistului Cristiano Ronaldo din Arabia Saudită către Spania a atras de asemenea atenția utilizatorilor, în contextul suspendării meciurilor din Liga Campionilor AFC din cauza conflictului.

Cum funcționează aplicațiile care monitorizează zborurile din toată lumea

Tehnologia principală utilizată pentru urmărirea zborurilor este denumită Automatic Dependent Surveillance-Broadcast (ADS-B). Majoritatea aeronavelor comerciale sunt echipate cu transpondere ADS-B, care transmit informații despre locația lor.

Semnalele emise de aceste transpondere sunt recepționate de receptoare ADS-B la sol și trimise către rețelele gestionate de platforme precum Flightradar24 și FlightAware.

Flightradar24 deține cea mai mare rețea de receptoare ADS-B din lume, cu aproximativ 50.000 de dispozitive distribuite global.

Totuși, pentru zborurile care utilizează transpondere mai vechi, Flightradar24 folosește tehnologia multilaterației (MLAT). Aceasta determină poziția unui avion prin măsurarea timpului necesar pentru ca semnalele emise de transpondere să ajungă la cel puțin patru receptoare.

Motivul pentru care unele avioane dispar brusc de pe harta aplicațiilor online

Totuși, MLAT are limitări în zonele izolate și pentru zborurile aflate la altitudini joase, ceea ce poate cauza dispariția bruscă a unui avion de pe hartă în timpul aterizării sau decolării. În situațiile în care datele ADS-B, MLAT și radar lipsesc, platformele de urmărire a zborurilor estimează pozițiile bazându-se pe destinația aeronavei.

Care este impactul bruiajului GPS asupra monitorizării zborurilor

Un alt obstacol pentru urmărirea precisă a zborurilor este utilizarea dispozitivelor de bruiaj GPS de către forțele militare. Aceste dispozitive emit semnale pe aceeași frecvență ca GPS-ul, blocând recepția datelor reale de poziționare.

Flightradar24 a raportat o creștere a bruiajului GPS în Orientul Mijlociu de la începutul conflictului. Fenomenul a fost observat anterior și în timpul invaziei Rusiei în Ucraina, precum și în zonele afectate de tensiuni din Gaza și Liban.

Acest lucru poate duce la traiectorii inexacte ale zborurilor, vizibile pe platformele de urmărire sub formă de trasee zigzagate sau circulare. De asemenea, unele zboruri pot fi afectate de „spoofing” GPS, o tehnologie prin care un dispozitiv transmite semnale false, indicând o locație diferită de cea reală. Pentru a combate aceste probleme, platformele de urmărire folosesc tehnologia MLAT, alături de estimări ale traseelor, pentru a menține acuratețea datelor.

În ciuda acestor provocări, tehnologia modernă permite publicului să observe în timp real modul în care industria aviației se adaptează la evenimentele globale, oferind un instrument valoros atât pentru pasionați, cât și pentru cei afectați direct de perturbările zborurilor, menționează Euronews.com.

Reprezentantul diplomatic al Iranului a fost convocat la MAE după ce Israelul și SUA au atacat Iranul și l-au asasinat pe Ali Khamenei
Știri România 22:37
Reprezentantul diplomatic al Iranului a fost convocat la MAE după ce Israelul și SUA au atacat Iranul și l-au asasinat pe Ali Khamenei
Kader Keita de la Rapid a fost reținut 24 de ore după ce a lovit cu mașina o femeie și a fugit de la locul accidentului
Știri România 22:16
Kader Keita de la Rapid a fost reținut 24 de ore după ce a lovit cu mașina o femeie și a fugit de la locul accidentului
„Chefi la cuțite", 3 martie 2026. Bucătarul care a gătit pentru familia regală a Marii Britanii intră în competiție. „Cerințele au fost ca la armată"
Stiri Mondene 18:00
„Chefi la cuțite”, 3 martie 2026. Bucătarul care a gătit pentru familia regală a Marii Britanii intră în competiție. „Cerințele au fost ca la armată”
Jorge, detalii neștiute despre relația cu Ramona, soția lui: „Lecție pe care n-o înveți din cărți și nici din filme"
Exclusiv Interviu
Stiri Mondene 17:57
Jorge, detalii neștiute despre relația cu Ramona, soția lui: „Lecție pe care n-o înveți din cărți și nici din filme”
România a fost invitată de Franța să discute despre umbrela nucleară, deși suntem sub protecția SUA. Oana Țoiu: „Decizia se ia în CSAT"
Politică 21:31
România a fost invitată de Franța să discute despre umbrela nucleară, deși suntem sub protecția SUA. Oana Țoiu: „Decizia se ia în CSAT”
Bogdan Ivan a recunoscut că preţul benzinei la pompă poate ajunge 10 lei, după ce ziua precedentă spunea că sunt „minciuni sfruntate"
Politică 16:12
Bogdan Ivan a recunoscut că preţul benzinei la pompă poate ajunge 10 lei, după ce ziua precedentă spunea că sunt „minciuni sfruntate”
