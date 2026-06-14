Schemă de fraudare a taxelor de autostradă, în Italia

Anchetă privind o presupusă schemă de fraudare a taxelor de autostradă, în Italia. Cinci angajați ai Consorțiului Autostrăzilor Siciliene (CAS) și un tehnician informatic al unei firme private au fost suspendați din funcții pentru o perioadă de șase luni, fiind acuzați de delapidare. Cei șase ar fi deturnat în mod sistematic sume de bani provenite din taxele de drum plătite de șoferi.

Măsura a fost dispusă de judecătorul de instrucție, la solicitarea Procuraturii din Termini Imerese, în cadrul unei anchete care vizează gestionarea rețelei de autostrăzi din Sicilia.

Investigația desfășurată de Poliția Rutieră a vizat inițial punctele de taxare de pe autostrada Palermo–Messina. Între timp, procurorii din Catania și Messina au deschis dosare paralele pentru a verifica dacă și alți angajați au fost implicați în același mecanism.

Cei șase suspecți sunt acuzați că ar fi modificat datele înregistrate în sistemele de taxare pentru a însuși diferența dintre suma plătită de șoferi și valoarea afișată oficial în sistem.

Tichete falsificate pentru a înregistra taxe mult mai mici

Potrivit anchetatorilor, schema a fost descoperită cu ajutorul camerelor video ascunse instalate în cabinele de taxare din Buonfornello, Cefalù și Castelbuono.

Conform investigației, atunci când șoferii plăteau în numerar, casierii păstrau atât banii, cât și tichetul original primit la intrarea pe autostradă. Ulterior, în loc să introducă în sistem biletul real, aceștia foloseau tichete pregătite anterior, care indicau tarife minime, uneori de doar 90 de cenți.

În acest fel, diferența dintre valoarea reală a taxei și suma înregistrată oficial era păstrată de angajați. Potrivit anchetatorilor, sumele obținute ilegal variau între 7 și 15 euro pentru fiecare tranzit.

Șoferii erau direcționați intenționat către cabinele cu personal

Ancheta a mai arătat că suspecții ar fi blocat în mod deliberat benzile automate de taxare pentru a crește numărul șoferilor obligați să plătească la cabinele deservite de personal.

Potrivit procurorilor, barierele erau coborâte, iar semafoarele erau setate pe roșu, astfel încât traficul să fie redirecționat către punctele de taxare unde numerarul putea fi încasat direct. Această practică ar fi permis creșterea volumului de bani colectați și, implicit, a sumelor care puteau fi deturnate.

Paguba estimată depășește un milion de euro

Conducerea Consorțiului Autostrăzilor Siciliene a sesizat autoritățile după ce a observat diferențe semnificative în rapoartele financiare trimestriale. Potrivit estimărilor instituției, prejudiciul provocat pe întreaga rețea de autostrăzi a insulei depășește deja un milion de euro.

Reprezentanții CAS au precizat că, imediat după sesizarea autorităților și declanșarea anchetei, încasările oficiale au înregistrat o creștere semnificativă, fapt care a contribuit la consolidarea suspiciunilor privind existența fraudei. Ancheta este în desfășurare, iar procurorii încearcă să stabilească amploarea exactă a prejudiciului și dacă în schemă au fost implicate și alte persoane.

Italia a introdus din iunie 2026 un sistem de rambursare a taxelor de autostradă pentru șoferii afectați de ambuteiaje și lucrări rutiere. Există și câteva excepții importante, iar autoritățile din Peninsulă nu au decis încă dacă și în ce condiții turiștii străini pot solicita aceste rambursări.

Citește și: Amendă de peste 1.700 de euro și permisul suspendat pentru o simplă manevră făcută de șoferi la stațiile de taxare de pe autostrăzi, în Italia

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