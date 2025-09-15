  • Anthony Glees, 77 de ani, este recunoscut ca expert, publicat la nivel național și internațional, în domeniul afacerilor europene, al relației britanico-germane și al problemelor de securitate și informații. Autor a numeroase cărți și studii în domeniu, este citat frecvent în presa națională și internațională, cu apariții la Sky News sau la BBC, New York Times sau Xinhua.
  • Glees a fost cercetător Michael Foster, Universitatea din Oxford, membru asociat senior la St Antony’s College, director al Centrului pentru Studii de Securitate și Informații (BUCSIS) și Centrului pentru Studii de Informații și Securitate de la Universitatea Brunel, Londra. Este profesor emerit la Universitatea Buckingham.

„Atacul rusesc asupra spațiului aerian polonez a fost intenționat”

Profesorul Anthony Glees, expert în conflicte, susține că „atacul recent asupra spațiului aerian polonez a fost intenționat și ar putea duce la escaladarea tensiunilor”.

„Nu există nicio îndoială că această încălcare – sau, ca să-i dăm numele corect, acest atac asupra suveranității Poloniei – a fost total deliberat și intenționat din partea lui Putin”, a declarat Anthony Glees.

Polonia a doborât patru drone rusești care au intrat în spațiul său aerian. Premierul Donald Tusk a avertizat că țara sa este mai aproape ca oricând de un conflict deschis de la Al Doilea Război Mondial încoace. În urma incidentului, NATO a activat Articolul 4, care prevede consultări între aliați pe teme militare. Kremlinul a refuzat să comenteze situația, în timp ce un diplomat rus în Polonia a negat prezența dronelor în spațiul aerian polonez.

„Putin, ucigaș rece și cinic, vrea ca fiecare membru NATO de după 1997 să cadă sub cizma lui”

Glees consideră că acțiunile lui Putin sunt calculate: „El este un ucigaș rece și cinic și vrea nu doar ca Ucraina să cadă sub cizma lui, ci fiecare membru NATO de după 1997”.

Asta îi va oferi oportunitatea de a controla destinele noastre, ale tuturor celor din Europa, oriunde am trăi. Dacă noi, cei din Marea Britanie, nu ne putem proteja granița maritimă de mii de migranți, nu ne vom putea proteja de el.

Expertul britanic a criticat și reacția diplomației britanice, care a sugerat că ar putea fi vorba de o eroare: „Acest lucru este o prostie. Fie că e vorba de 4 sau 40 de drone, traiectoriile de zbor ale acestora sunt programate cu mare atenție și vor fi fost aprobate personal de Putin”.

Cum îl manipulează Vladimir Putin pe Donald Trump: „Ca pe Nintendo!”. Explicațiile unui expert britanic în conflicte
Prof. Anthony Glees. Foto: Profimedia

„Trump, nedumerit, slab, derizoriu” în fața lui Putin și Netanyahu

Profesorul Glees l-a caracterizat pe fostul președinte american Donald Trump drept „din ce în ce mai nedumerit, slab și derizoriu. Limitele puterii sale au fost expuse în fața întregii lumi”.

Glees a sugerat că atât Putin, cât și premierul israelian Benjamin Netanyahu par să-l manipuleze pe Donald Trump.

Ceea ce demonstrează atât Putin, cât și Netanyahu lumii întregi este că într-adevăr l-au manipulat pe Trump ca și cum ar fi fost un joc video Nintendo.

„Nu a fost informat la timp despre atacul Israelului asupra conducerii Hamas din Qatar, le-a spus aliaților săi qatarioți la 10 minute după ce atacul fusese finalizat”, a explicat Glees.

„Israelul ar fi putut ucide liderii Hamas care operau din Qatar în orice zi a săptămânii, în ultimele 18 luni. Au ales să nu o facă, deoarece uciderea liderilor teroriști nu pune capăt atacurilor teroriste și, dacă îi ucizi pe lideri, nu ai pe nimeni cu care să negociezi eliberarea ostaticilor pe care vrei să-i fie returnați. Atât Putin, cât și Netanyahu l-au jucat pe Trump ca și cum ar fi fost un joc pe calculator Nintendo”, observă experul britanic.

Propune un atac aerian asupra fabricilor iraniene care produc dronele folosite de Rusia

Expertul a subliniat necesitatea unei reacții ferme din partea NATO pentru a contracara acțiunile Rusiei. El a propus un atac aerian asupra fabricilor iraniene care produc dronele folosite de Rusia.

„Există un singur răspuns la ceea ce s-a întâmplat în Polonia și anume ca NATO să lanseze un atac aerian asupra fabricilor iraniene care produc aceste drone și să le distrugă. Imediat! Trebuie să-l punem pe Putin în defensivă cât mai urgent”, a conchis prof. Glees.


