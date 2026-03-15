Simbolul secret de pe ambalaj și capcana din baie

Majoritatea produselor cosmetice au imprimat pe ambalaj simbolul unui mic borcan deschis, însoțit de un număr (de exemplu, „12M”).

Acesta este indicatorul PAO (Period After Opening) și îți spune câte luni poate fi folosit produsul în siguranță după ce a fost desigilat.

Există, însă, o condiție esențială: depozitarea corectă. Cosmeticele trebuie păstrate într-un loc uscat, întunecat și la temperatura camerei.

Acel pervaz din baie, unde produsele sunt expuse zilnic la aburul fierbinte de la duș, anulează rapid garanția oferită de producător, accelerând degradarea ingredientelor.

Mitul produsului nedeschis

Faptul că un produs a stat nedesfăcut în dulap ani de zile nu îl face automat sigur pentru utilizare. Cosmeticele cu o valabilitate mai mică de 30 de luni de la fabricație au o dată clară de expirare imprimată pe ambalaj.

Dincolo de această dată, ingredientele active își pierd eficacitatea sau, mai grav, pot declanșa reacții alergice.

Chiar și fără a te uita pe etichetă, propriile simțuri te pot avertiza că este timpul să arunci un produs:

  • Miroase a rânced sau a mucegai;
  • Textura s-a modificat (a devenit prea apoasă, prea groasă sau prezintă zone întărite);
  • Culoarea s-a schimbat (o cremă inițial roz a căpătat o nuanță gălbuie).

Atenție sporită la acizi, Vitamina C și cosmeticele naturale

Anumite formule necesită o atenție mult mai strictă atunci când vine vorba de valabilitate.

  • Cosmeticele naturale: Fiind lipsite de conservanți chimici și stabilizatori artificiali, acestea se alterează mult mai repede. Un produs convențional care ar rezista 18 luni ar putea expira în doar 6 luni în varianta sa 100% naturală.
  • Vitamina C: Este recunoscută pentru beneficiile aduse tenului, dar este o substanță extrem de instabilă și sensibilă la lumină. Deși un ser cu Vitamina C expirat nu îți va face neapărat rău, el oxidează și își pierde absolut toate proprietățile. Practic, aplici un produs scump și complet inutil.
  • Acizii și Retinolul (AHA, BHA, Vitamina A): Aici riscul este cel mai mare. Când aceste substanțe expiră, devin instabile și reacționează agresiv pe piele. Dacă serul tău cu acizi capătă un miros de mosc sau o culoare gălbuie, oprește imediat utilizarea. Râști să te confrunți cu erupții cutanate, arsuri chimice, iritații grave și inflamații.
