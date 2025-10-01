Laura Codruța Kovesi a explicat că dosarul a fost inițiat din cauza „gravității potențialei încălcări, a necesității de a proteja valorile fundamentale ale Parchetului European, a reputației sale instituționale și de a asigura eficacitatea anchetelor în curs”.

Scrisoarea subliniază că independența incontestabilă este o cerință cheie pentru numirea procurorilor europeni și esențială pentru capacitatea acestora de a-și îndeplini atribuțiile pe tot parcursul mandatului.

Acest răspuns a abordat întrebările adresateprocurorului șef european în aprilie cu privire la dosarul administrativ deschis împotriva procurorului european bulgar, Teodora Georgieva, precum și la întrebările legate de o înregistrare video scursă care ar fi arătat o întâlnire la restaurantul „Osmete Djudjeta” între Georgieva și fostul anchetator Petyo Petrov – „Evroto”, legată de procesul de selecție a unui reprezentant bulgar în cadrul Parchetului European .

Întrebări similare au fost trimise președintelui Adunării Naționale și Consiliului Judiciar Suprem, însă Uniunea Judecătorilor notează că autoritățile bulgare nu au răspuns.

Într-o postare pe Facebook, Uniunea a subliniat că „ se pare că Parchetul European și alte instituții ale UE preiau inițiativa în investigarea posibilității ca grupurile care exercită o influență necorespunzătoare să fi influențat procesul de nominalizare pentru candidatul bulgar, în timp ce instituțiile bulgare rămân în mare parte pasive, chiar dacă noi candidați trebuie propuși anul acesta pentru a o succeda pe Teodora Georgieva, al cărei mandat se încheie în 2026”.

În martie 2025, Laura Codruța Kovesi a informat Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene și Comisia Europeană că a fost deschisă o anchetă administrativă privind greșeli comise de Procurorul European din Bulgaria, Teodora Georgieva.

