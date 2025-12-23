O treime dintre românii clienți ING care fac creditul încep demersul în afara orelor de program ale sucursalelor băncii (9:00 și 18:00), inclusiv după miezul nopții. De asemenea, 20% dintre ei preferă să ceară credite în weekend.

Cum iau românii credit ING în doar 8 minute, fără să meargă la bancă

Pentru obținerea unui credit de nevoi personale, ING a eliminat necesitatea de a prezenta documente de venit sau de a merge la sucursalele fizice ale băncii.

În acest fel, clienții care finalizează procesul digital într-o singură sesiune pot obține creditul într-un timp mediu de 8 minute, informează banca.

Valoarea creditului de nevoi personale ING poate varia între 2.000 și 200.000 de lei, cu o durată de rambursare de până la 5 ani, iar banii sunt transferați imediat în contul utilizatorului.

ING a lansat recent un proces digital complet reconfigurat pentru acordarea creditului ING Personal în aplicația HomeBank.

Acest flux vine cu un parcurs simplificat și intuitiv pentru români, facilitând accesul la credite simple sau cu refinanțare, asigurări de credit integrate, interogare rapidă prin ANAF și un design prietenos.

Clienții ING, ghidați de consultant online în timpul creditării

Noul proces permite refinanțarea creditelor de nevoi personale, cardurilor de credit și descoperirilor de cont ING.

În etapele considerate sensibile pentru mulți români sau care pot ridica întrebări, clienții băncii primesc explicații suplimentare, afișate direct în aplicație, pentru un plus de transparență.

„Noul proces pentru acordarea ING Personal a fost conceput pentru a fi mai intuitiv ca niciodată, aducând mai aproape rolul consultantului financiar în mediul digital. Ne-am dorit să transformăm o conversație cu un consultant într-o experiență digitală clară, simplă și coerentă, astfel încât clienții noștri să simtă că sunt ghidați cu încredere la fiecare pas”, explică Roxana Cristea, Head of Lending Retail Banking la ING Bank România.

În plus, clienții pot răspunde la întrebări fără să fie presați de timp și se pot răzgândi, iar aplicația salvează totul până la etapa care s-a ajuns.

„Un aspect esențial este că întregul proces se întâmplă în ritmul fiecărui client. Aceștia pot analiza, se pot răzgândi, pot întrerupe procesul și pot reveni asupra lui oricând, pentru că progresul este salvat automat până în punctul în care au ajuns. Încurajăm clienții să nu se grăbească, pentru că tot procesul a fost construit pentru ca ei să se poată gândi și reveni când au luat cea mai bună decizie, în mod informat. Astfel, nu există presiunea timpului, iar clienții noștri pot relua procesul în orice moment, zi sau noapte, de oriunde se simt mai confortabil”, a precizat Roxana Cristea.

Clienții ING pot obține creditul imediat, direct din aplicația ING HomeBank, 100% online, fără a merge la bancă. Românii care nu sunt clienți ING și vor să devină pot descărca aplicația și își pot deschide contul complet digital, folosind doar cartea de identitate valabilă.

De asemenea, rambursarea anticipată, parțială sau totală a creditului, poate fi solicitată oricând, fie prin HomeBank, fie într-un office ING.

ING România a introdus primul credit online de nevoi personale, din 2017

Începând cu 2017, ING Bank România a revoluționat piața creditării prin introducerea primului credit de nevoi personale complet online, cu aceleași condiții și costuri ca în sucursalele fizice.

„Astăzi, ne propunem să ducem inovația mai departe pentru clienții noștri, prin crearea celui mai intuitiv proces digital de creditare de pe piața din România”, adaugă Roxana Cristea.

Prin acest nou proces de acordare a creditului ING Personal, banca își consolidează orientarea către o experiență complet digitală, adaptată stilului de viață al clienților.

Exemple de calcul pentru creditele ING

Pentru un credit ING Foarte Personal de 45.000 de lei, pe o perioadă de 5 ani, rambursat în 60 de rate lunare egale, cu o dobândă fixă de 9,69% și asigurare de viață, rata lunară este de 949,27 lei.

Suma totală rambursată ajunge la 60.011,19 lei, cu un DAE este de 12,94%. Comisionul de acordare a creditului este de 200 lei, aplicabil doar dacă angajatorul nu are convenție salarială cu ING.

Comisionul de rambursare anticipată este de 0,5% sau 1%, în funcție de perioada rămasă din credit. Se adaugă taxele RNPM (Registrul Național de Publicitate Mobiliară) de 88,4 lei, precum și prima de asigurare din prima lună, în valoare de 80,73 lei, care nu este inclusă în rată și scade odată cu soldul creditului.

Creditul poate fi acordat pe loc pentru veniturile raportate la ANAF, fie că e vorba de salarii sau pensii.

Pentru același credit, dar cu dobândă variabilă de 11,79%, rata lunară este de 996,23 lei. Suma totală rambursată ajunge la 62.870,42 lei, iar DAE este de 15,32%. Structura comisioanelor și taxelor rămâne aceeași.