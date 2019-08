Cum poți să-ți ajuți copilul să învețe mai repede:



Ajută-l să-și stabilească singur obiective de învățare



Atunci când este la o vârstă mai mică nu are dezvoltat un sistem propriu de învățare, cel mic trebuie să descopere cum să își stabilească singur obiectivele în acest scop. Să își pună singur întrebări este cel mai bun mod prin care acest lucru se poate întâmpla. Dacă îi oferi o carte nouă, ajută-l mai întâi să observe detaliile de pe copertă și îndreaptă-i atenția către elementele care îl pot face să fie curios. Astfel, când va citi cartea, va avea un obiectiv, iar interesul său va crește substanțial.



Folosește-te cât mai des de jocuri



Pentru un copil, procesul de învățare va fi întotdeauna mai simplu atunci când acesta se produce în contextul unui joc. În cazul celor mici, jocurile stimulează imaginația și creativitatea și ajută un copil să rămână atent pentru o perioadă mai lungă de timp. Pentru că tehnologia a avansat foarte mult în ultimii ani, jocurile educaționale s-au mutat acum și în era digitală. O cale simplă prin care poți profita de acest lucru este achiziționarea unui PC second hand, suficient de bun pentru ce are nevoie cel mic, util pentru că reprezintă o inițiere pentru el în această direcție. Marele avantaj al unui PC second hand este prețul mult mai redus. În plus, spre deosebire de un laptop clasic, un PC poate fi foarte ușor upgradat la intervale regulate de timp, asta datorită faptului că toate componentele sale pot fi înlocuite cu altele mai noi. În acest fel, PC-ul copilului tău poate ține pasul cu nivelul la care cel mic ajunge în timp și nici nu va reprezenta o provocare pentru bugetul familiei, datorită modului inteligent în care poți să investești în el.



Învață-l să asocieze informațiile importante cu lucruri curente



Memoria poate fi un lucru foarte complicat, motiv pentru care una dintre cele mai mari greșeli pe care cel mic le-ar putea face ar fi să învețe pe de rost lucruri, fără să le înțeleagă și fără să reușească să le păstreze în minte pentru o perioadă mai lungă de timp. Una dintre cele mai simple metode ca cel mic să asimileze rapid informația fără să o uite rapid este asocierea informațiilor importante cu lucrurile curente din viața sa. Când lucrează la formule din matematică sau geometrie, provoacă-l să găsească soluții pentru obiecte similare celor din exerciții, însă din mediul său înconjurător. Acest lucru îl va ajuta să aibă o perspectivă nouă.



Urmărește-i capacitatea de a fi atent





Foarte puține persoane pot să studieze pentru un interval lung de timp fără să aibă nevoie de pauze sau să nu își piardă rapid concentrarea. Acesta este și motivul pentru care ar fi indicat ca la început să urmărești cât timp poate cel mic să stea atent și concentrat în fața unei probleme. Dacă după 15 minute observi că nu mai are răbdare, atunci fă-i un program cu pauze scurte și dese care să-l ajute să se deconecteze atunci când are nevoie. Scopul unui astfel de reflex este ca cel mic să poată învăța corect și eficient. Uneori, faptul că stă cu orele la birou nu ajută.



Sursă foto: Pixabay



Citeşte şi:

