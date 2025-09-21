Tânărul egiptean povestește cum a plecat din Maroc în Spania

Rafie Nadi, un tânăr egiptean de 23 de ani, a fost salvat în largul coastei Spaniei după ce a plutit aproape două zile în Marea Mediterană, având doar un colac gonflabil și înotătoare. Nadi a încercat să ajungă în Europa pentru a-și ajuta familia, riscându-și viața într-o călătorie periculoasă.

Bărbatul a plecat în călătoria sa de pe coasta Marocului împreună cu un prieten de 17 ani, sperând să înoate până la enclava spaniolă Ceuta din Africa de Nord. Ei au planificat această încercare timp de săptămâni, cumpărând costume de scafandru, colaci gonflabili și înotătoare.

„Am calculat că vom ajunge în Ceuta în cinci sau șase ore”, a declarat Nadi pentru The Guardian la șase săptămâni după salvare. „Dar am început să-mi fac griji când a răsărit soarele și încă nu ajunsesem”, a mai spus el.

Rafael Nadi explică cum s-a pierdut de prietenul său în timp ce înota în Marea Mediterană

După opt ore de înot, Nadi a fost separat de prietenul său din cauza valurilor puternice. S-a trezit singur în largul mării, fără niciun semn de uscat la orizont.

„Eram îngrozit că voi muri pe mare. Speram că Dumnezeu mă va salva sau că voi găsi o barcă și mă voi apropia suficient pentru a fi salvat”, a mărturisit el.

Cum a reușit să supraviețuiască timp de 40 de ore pe mare cu un colac

Timp de peste 40 de ore, Nadi a plutit în Mediterană, încercând să-și conserve energia și să atragă atenția navelor care treceau. A încercat să ceară ajutor de la aproximativ cinci ambarcațiuni, dar nimeni nu l-a salvat.

„Am încercat să cer ajutor de la aproximativ cinci bărci, dar nimeni nu m-a salvat”, a spus el. „Una dintre ele avea mulți oameni la bord, poate muncitori: părea o navă comercială. Mi-am fluturat brațele și am strigat: Ajutor, ajutor, de multe ori, dar nimeni nu a răspuns. Eram foarte aproape de ei”, a explicat tânărul egiptean, pentru sursa citată mai sus.

Cum a fost salvat egipteanul din Marea Mediterană

Nadi a fost găsit la aproximativ 13 mile marine sud de orașul spaniol Benalmádena, pe Costa del Sol, ceea ce înseamnă că plutise mai mult de 100 km de la punctul de plecare.

El a fost preluat de Poliție și Crucea Roșie. A aflat cu bucurie că și prietenul său fusese găsit în siguranță în largul coastei lângă Málaga, una dintre cele mai frumoase destinații din Spania.

După două săptămâni petrecute într-o tabără a Crucii Roșii, Nadi a fost eliberat din cauza lipsei unui acord de repatriere între Spania și Egipt. El are dreptul să solicite azil, deși șansele sale ca cetățean egiptean sunt mici.

„Am crezut că voi începe să lucrez imediat ce voi ajunge în Spania, dar realitatea este diferită. Am descoperit că această situație în Europa nu merită toată suferința. Dacă ai acte, da, dar fără acte este foarte greu”, a mărturisit el.

Peste 500 de persoane mor încercând să treacă înot din Africa în Europa

Experiența lui Nadi subliniază pericolele cu care se confruntă migranții în încercarea de a ajunge în Europa. Potrivit Organizației Internaționale pentru Migrație, cel puțin 572 de persoane au murit încercând să ajungă în Spania din Africa de Nord anul trecut.

„De fiecare dată când văd videoclipul cu salvarea mea, mă bucur că am supraviețuit”, a spus Nadi. „Dar sper că nimeni nu va trece prin aceeași experiență prin care am trecut eu”.

Povestea lui Rafie Nadi este o mărturie puternică a disperării și speranței care împing oamenii să-și riște viața pentru o șansă la o viață mai bună. Ea evidențiază, de asemenea, necesitatea unor politici de migrație mai umane și a unor căi legale și sigure pentru cei care caută refugiu sau oportunități în Europa.