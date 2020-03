De Alina Manolache,

”Vom fi mult mai mulți decât 92, pentru că jumătate spital abia acum se trestează”, spune un cadru medical de la Suceava.

Printr-un comunicat, conducerea Spitalului Județean de Urgență din Suceava susține că a făcut tot ce a depins de ea: ”Toate echipamentele care au putut fi achiziționate în noile condiții de pe piață au fost cumpărate; în punctele sensibile din spital, precum UPU, Boli Infecțioase, Pneumologie și ATI numărul dezinfecțiilor a crescut la 3-4/zi iar personalul a fost instruit și strictul necesar a fost asigurat. În secția Boli Infecțioase au fost asigurate permanent combinezoane de protecție pentru personalul de intervenție la cazurile suspecte și confirmate cu COVID-19.”

Un medic a dezvăluit pentru Libertatea că declarațiile oficiale nu se potrivesc cu realitatea din teren.

,,Ei pe hârtie iau toate măsurile, în realitatea e altfel. Nu am avut măști, nu am avut nimic. Ne-au trimis în urgență să consultăm cu măscuțe. O săptămână nici din alea nu am avut, ne-am făcut noi rost. Le-am purtat mai mult decât trebuia”.

O problemă a fost și cea legată de dezinfectanți.

„La un moment dat dezinfectanții s-au terminat și ne-au pus alcool sanitar. Doar mănuși au fost suficinte.”, spune medicul care acceptat să stea de vorbă cu reporterii Libertatea.

Acesta continuă: „ După ce n-au avut o săptămână măști deloc, duminică s-au adus niște măști extrem de subțiri, măști obișnuite. Și pe stradă am văzut oameni cu măști mai bune. Cu urechile foarte scurte că dacă tragi se rup imediat.”

Masca de protecție primită de personalul medical de la Spitalul Județean Suceava

Nici numărul de combinezoane nu ar fi fost suficient. Au fost date doar persoanelor care lucrau în secțiile speciale pentru COVID, în schimb ceilalți medici nu au avut parte de protecție ca la carte, deși au intrat în contact cu pacienți infectați, susține cadrul medical

„ Ei s-au lăudat că au 700 de combinezoane de unică folosință. Dar, vă dați seama, la atâția medici, costumul îl arunci de fiecare dată. Nu era suficient. Li s-au dat doar celor care au lucrat direct cu COVID.”

