Cum alegi mobilier de grădină rezistent și confortabil?

Primul aspect pe care ar trebui să-l cunoști este legat de materiale. Acestea trebuie sa fie tratate pentru a face față intemperiilor. Cele mai durabile soluții pentru mobilier gradina rezistent sunt oferite de ratan artificial, aluminiu tratat și metal. Scaunele, mesele și băncile de grădină realizate din aceste materiale sunt create special pentru a rezista condițiilor de exterior, în plus vin cu avantajul că sunt ușor de întreținut și sunt rezistente în timp.

Este indicat să te orientezi către corpuri cu îmbinări ascunse, ranforsate sau solide. Acest detaliu te va asigura că le poți strânge în timpul iernii și le poți depozita fără a avea grijă că sezonul următor vor avea nevoie de reparații.

Dacă vorbim de confort, atunci ar fi bine să analizezi liniile estetice și dimensiunile pieselor. Optează pentru designuri ergonomice care-ți permit să stai comod când folosești piesele. În cazul unei bănci de grădină realizate din metal sau al seturilor cu scaune din aluminiu, confortul poate fi îmbunătățit prin folosirea pernelor cu umplutură pentru șezut.

Sfaturi practice pentru o alegere corectă

Pentru a avea garanția că proiectul de amenajare va fi unul confortabil și relaxant ar fi bine să ții cont și de estetică spațiului. Mobilierul trebuie să completeze spațiul, nu să îl încarce, de aceea trebuie integrate piese care creeaza echilibru vizual.

Alege piese de mobilier, seturi sau individuale care răspund direct nevoilor tale. Nu este recomandat să cumperi piese doar că arată frumos, ci mai degrabă pentru că îți sunt utile, acest detaliu îți va asigura un nivel înalt de confort.

Ține cont de stilul pe care vrei să-l creezi și gândește-te ce vrei să transmită grădina ta. Există numeroase stiluri disponibile pentru mobilier, de la modern la rustic sau urban. Alegerea, trebuie să țină cont de preferințele personale.

Când alegi mobilier rezistent și confortabil, vei crea un decor exterior perfect pentru relaxare de care te vei putea bucura ani la rand.

Foto: stock.adobe.com

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE