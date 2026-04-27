Autoritățile britanice au inițiat o anchetă amplă, descoperind că după fiecare amendă, șoferul ar fi furnizat date personale false, blocând astfel procedura standard de sancționare, relatează cotidianul sârb Blic, parte a grupului Ringier Media International.

Acest comportament a transformat cazul dintr-o simplă încălcare a regulilor de circulație într-o potențială infracțiune de obstrucționare a justiției.

Blic relatează că șoferul a fost adus în fața tribunalului în aprilie 2026, unde a pledat nevinovat pentru acuzația principală. Totuși, el a recunoscut că nu și-a informat compania de asigurări despre condamnările anterioare, complicându-și astfel situația juridică.

În prezent, acesta este eliberat pe cauțiune, iar procesul este programat să înceapă în septembrie 2030, scrie Blic.

În România, șoferii care refuză să plătească amenzile de circulație se pot trezi cu permisul auto suspendat, conform noilor reglementări legislative, iar perioada de suspendare este calculată în funcție de suma datorată.



