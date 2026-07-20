Oleksandr Sîrskîi spune că nu a avut niciun conflict cu Mîhailo Fedorov

Într-un editorial intitulat „Datoria mea – războiul”, apărut luni seara în publicația Militarnyi, Oleksandr Sîrskîi susține că el personal nu a avut niciun conflict cu Mîhailo Fedorov și a fost „surprins” să afle această informație.

„A fost o surpriză pentru mine să aflu că eu și ministrul am avut un conflict. Am perceput relația noastră ca fiind una de lucru: cu probleme complexe, cu poziții diferite. Așa ar trebui să fie între două instituții în timpul unui război major”, afirmă comandantul-șef al armatei ucrainene.

Oleksandr Sîrskîi își prezintă scuze față de Mîhailo Fedorov, după ce cel din urmă i-a cerut demisia: „Dacă am jignit pe cineva în vreun fel, Mihail Albertovici, iartă-mă. Pot fi dur. Dar vă rog pe dumneavoastră și pe toți cei care urmăresc acum cu pasiune această poveste: să ne concentrăm nu pe chestiuni personale, ci pe chestiuni generale. Pe victorie”.

Comandantul-șef al armatei ucrainene semnalează că reducerea războiului la o confruntare între două persoane este „cel mai mare serviciu pe care îl putem face inamicului”.

„Războaiele se câștigă prin muncă adevărată, nu prin drama publică care le înconjoară. Prin urmare, de-acum încolo, să nu mai vorbim despre relații personale, ci despre muncă”, adaugă el.

Comandantul-șef al armatei ucrainene respinge acuzația că nu ar avea o strategie clară

Sîrskîi precizează apoi care sunt sarcinile unui ministru al apărării și care sunt sarcinile unui comandant-șef.

„Să începem cu elementele de bază care s-au pierdut în discuție. Ministerul Apărării este responsabil pentru aprovizionarea cu trupe, achiziții, elaborarea politicilor și supravegherea civilă a Forțelor Armate ale Ucrainei. Aceasta este o muncă uriașă, fără de care armata nu poate lupta. Ministrul nu ar trebui să fie personal pe linia frontului și nu ar trebui să fie un strateg de război. Nu este nici treaba lui, nici responsabilitatea lui.

Strategia de război, planificarea operațională și situația de pe front cad, conform legii, în responsabilitățile mele față de Comandantul Suprem (președintele Ucrainei – n.r.). Atacurile la distanță lungă și izolarea Crimeei sunt gestionate de Forțele Armate ale Ucrainei, Serviciul de Securitate al Ucrainei, Direcția Principală de Informații și Serviciul de Grăniceri de Stat și sunt coordonate de Comandantul Suprem și de mine. Nu pentru că «împiedic» pe cineva să obțină succes, ci pentru că așa sunt structurate procesele instituționale în toate armatele din întreaga lume”, explică Oleksandr Sîrskîi.

Comandantul-șef al armatei ucrainene sugerează că este acuzat pe nedrept de „lipsă de strategie”, în condițiile în care orice strategie este raportată președintelui Ucrainei, iar rezultatele sunt vizibile pe front.

Generalul Sîrskîi susține că nu i-a dat niciun ultimatum lui Volodimir Zelenski

Generalul Sîrskîi susține totodată că nu i-a dat niciun ultimatum președintelui Volodimir Zelenski pentru demiterea lui Mîhailo Fedorov.

„Servesc în armată de peste 40 de ani. Sunt un om al armatei: nu dau ultimatumuri comandantului meu și nu gestionez trupele prin aplicații de mesagerie. O armată de un milion de oameni nu este gestionată prin WhatsApp. Este gestionată prin cartierul general, ordine și responsabilitatea comandanților de pe teren”, subliniază el.

Comandantul-șef al armatei ucrainene respinge și acuzația precum că nu ar vrea să lupte cu drone și dă ca exemplu faptul că el a fost cel care a creat Forțele Sistemelor Fără Pilot ca ramură separată a Forțelor Armate ale Ucrainei.

„Cea mai ciudată critică pe care am auzit-o este că se presupune că «nu vreau să lupt cu drone». Am înființat Forța Sistemelor Fără Pilot ca o ramură separată a Forțelor Armate. Eu personal i-am propus președintelui ca «Maghiarul» (Robert Brovdi – n.r.) să conducă Forțele Sistemelor Fără Pilot. A fost o decizie nepopulară și mi-am asumat-o în întregime. De ce el? Pentru că (…) a creat o unitate unică și are propria viziune. Cu toții vedem rezultatele în fiecare zi.

O persoană care «nu vrea să lupte cu drone» nu înființează prima ramură separată a forțelor armate (…) pentru sisteme fără pilot și nu numește un comandant în cadrul acesteia, contrar tuturor tradițiilor ierarhiei militare”, se apără Oleksandr Sîrskîi.

Dronele ajută, dar nu sunt suficiente pentru asigurarea victoriei

În același timp, generalul Sîrskîi notează că există o „a doua parte a adevărului” și este obligat să o spună, deoarece „rezultatele de pe câmpul de luptă, conform legii, îi revin”.

„Dronele sunt responsabile în prezent pentru o mare parte din pierderi. Acesta este un fapt. Dar pentru a pregăti câmpul de luptă pentru operațiuni eficiente cu drone, avem nevoie de artilerie, mortiere, mijloace de inginerie, apărare aeriană, război electronic și zeci de alte echipamente. Statul Major General prezintă ministerului o listă completă cu ceea ce este necesar pentru război. Trebuie să cumpărăm totul, nu doar ceea ce este la modă în prezent”, subliniază el, într-o aluzie că Fedorov nu ar fi fost de acord cu unele dintre propunerile sale de înzestrare a armatei pentru a respinge invazia rusă.

„Nu luptăm împotriva unei țări mici. Ne confruntăm cu un inamic superior în toate privințele, luptând cu artilerie, aviație și infanterie, printre altele. Nu pot pur și simplu să trec o armată de un milion de oameni la drone în doar două luni și să spun: «Așa luptăm acum». Pe lângă faptul că este un pariu evident, orice experiment de această amploare este plătit de teritoriile și poporul nostru”, conchide comandantul-șef al armatei ucrainene.

Volodimir Zelenski ia în considerare demiterea lui Oleksandr Sîrskîi pentru a calma protestele

Acest editorial a fost publicat pe fondul unor zvonuri cu privire la demiterea lui Oleksandr Sîrskîi. O sursă citată de Bloomberg a declarat că Volodimir Zelenski încă nu a luat o decizie finală în privința lui Sîrskîi, dar că președintele ucrainean are o listă cu „11 candidați” pentru înlocuirea comandantului-șef al Forțelor Armate ale Ucrainei.

Într-o conferință de presă, Mîhailo Fedorov l-a acuzat pe Oleksandr Sîrskîi că a blocat reformele militare și a forțat demiterea sa de la șefia Ministerului Apărării. Administrația Prezidențială de la Kiev a recunoscut că relația dintre Fedorov și Sîrskîi se deteriorase și că cei doi nu mai comunicatu între ei.

Conflictul dintre Fedorov și Sîrskîi reflectă două doctrine militare total opuse, comentează Financial Times. Fostul ministru al Apărării, susținut puternic de partenerii occidentali și de oficialii NATO pentru reformele sale transparente, promova un război asimetric, bazat pe digitalizare, automatizare și utilizarea masivă a dronelor, în timp ce generalul Sîrskîi, școlit în tradiția militară sovietică, rămâne fidel unei abordări tradiționale, axate pe dueluri de artilerie și asalturi masive de infanterie.

Deși Fedorov i-a recunoscut public meritele lui Sîrskîi pentru apărarea cu succes a Kievului în 2022 și contraofensivele din Harkov și Herson, el a subliniat că tehnica războiului s-a schimbat radical: „Dacă vrem să învingem inamicul în mod asimetric, cu pierderi minime, trebuie să schimbăm comandantul-șef și șeful statului major general”.

Oleksandr Sîrskîi, născut în Rusia sovietică, a preluat comanda armatei ucrainene în februarie 2024, după înlocuirea popularului Valeri Zalujnîi, trimis ulterior ca ambasador în Marea Britanie. Numeroși protestatari cer acum demiterea lui Sîrskîi, în pofida succeselor militare înregistrate de Ucraina mai ales de la începutul acestui an.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Ultima oră! Vestea care dă toate pronosticurile peste cap la vârful țării! Acuzațiile curg, iar o declarație produce un adevărat seism în politică. Fără vreun semnal în prealabil, Sorin Grindeanu tocmai a făcut marele anunț
Viva.ro
Ultima oră! Vestea care dă toate pronosticurile peste cap la vârful țării! Acuzațiile curg, iar o declarație produce un adevărat seism în politică. Fără vreun semnal în prealabil, Sorin Grindeanu tocmai a făcut marele anunț
Ce semnificație are, de fapt, numărul 08304 de pe bentița purtată de Lamine Yamal în finala Campionatului Mondial 2026. Abia acum s-a aflat adevărul din spatele detaliului pe care toată lumea l-a remarcat
Unica.ro
Ce semnificație are, de fapt, numărul 08304 de pe bentița purtată de Lamine Yamal în finala Campionatului Mondial 2026. Abia acum s-a aflat adevărul din spatele detaliului pe care toată lumea l-a remarcat
Ce i-a răspuns public Simona Halep lui Alexandru Ion Țiriac după ce acesta a comentat la pozele cu ea, alături de omul de afaceri Dorin Mateiu, de la Wimbledon: „Nu aș putea să fiu...”
Elle.ro
Ce i-a răspuns public Simona Halep lui Alexandru Ion Țiriac după ce acesta a comentat la pozele cu ea, alături de omul de afaceri Dorin Mateiu, de la Wimbledon: „Nu aș putea să fiu...”
gsp
SINGURUL fotbalist care nu dă mâna cu Donald Trump la ceremonia de premiere
GSP.RO
SINGURUL fotbalist care nu dă mâna cu Donald Trump la ceremonia de premiere
Cine e românca aflată pe podium alături de campionii mondiali: „Mi-au tremurat mâinile când l-am văzut pe Messi”
GSP.RO
Cine e românca aflată pe podium alături de campionii mondiali: „Mi-au tremurat mâinile când l-am văzut pe Messi”
Parteneri
Ultima oră! A murit marea noastră actriță! Toată lumea a iubit-o în filmul lui Mungiu! Atât de tânără, atât de talentată. Acum e împreună cu soțul ei, regretatul realizator de la TVR
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! A murit marea noastră actriță! Toată lumea a iubit-o în filmul lui Mungiu! Atât de tânără, atât de talentată. Acum e împreună cu soțul ei, regretatul realizator de la TVR
Trist, foarte trist! Acum sunt împreună, în Ceruri! Marea noastră actriță, adorată în filmul lui Mungiu, și regretatul realizator TVR au fost o familie superbă, până când moartea i-a despărțit
Avantaje.ro
Trist, foarte trist! Acum sunt împreună, în Ceruri! Marea noastră actriță, adorată în filmul lui Mungiu, și regretatul realizator TVR au fost o familie superbă, până când moartea i-a despărțit
Lamine Yamal are doar 19 ani, dar povestea din spatele succesului său pare desprinsă dintr-un film. 😮 Mama lui l-a născut la 16 ani, iar frățiorul său a cucerit internetul.
Tvmania.ro
Lamine Yamal are doar 19 ani, dar povestea din spatele succesului său pare desprinsă dintr-un film. 😮 Mama lui l-a născut la 16 ani, iar frățiorul său a cucerit internetul.

Știri România

Ce este Platforma Conservatoare, alternativa liderilor PNL care se opun ideilor lui Ilie Bolojan: „În momente de criză, responsabilitatea politică impune compromisuri în interesul țării”
Politică 20 iul.
Ce este Platforma Conservatoare, alternativa liderilor PNL care se opun ideilor lui Ilie Bolojan: „În momente de criză, responsabilitatea politică impune compromisuri în interesul țării”
Sorin Grindeanu a anunțat cum votează PSD proiectele restante din PNRR. Ce se întâmplă cu noua lege a salarizării și cu Codul Urbanismului
Știri România 20 iul.
Sorin Grindeanu a anunțat cum votează PSD proiectele restante din PNRR. Ce se întâmplă cu noua lege a salarizării și cu Codul Urbanismului
Parteneri
SURSE: Ședință tensionată la PNL. Hubert Thuma îl acuză pe Bolojan că aduce în partid oameni din POT și SOS
Adevarul.ro
SURSE: Ședință tensionată la PNL. Hubert Thuma îl acuză pe Bolojan că aduce în partid oameni din POT și SOS
Două plecări de la Dinamo după eșecul cu Petrolul! Au reziliat contractul. Exclusiv
Fanatik.ro
Două plecări de la Dinamo după eșecul cu Petrolul! Au reziliat contractul. Exclusiv
2.770 de tractoare, 550 de combine și 5.000 de utilaje intră în miza unei modificări fiscale care mută plata TVA
Financiarul.ro
2.770 de tractoare, 550 de combine și 5.000 de utilaje intră în miza unei modificări fiscale care mută plata TVA
Parteneri
Corina Caragea, reacție tranșantă despre comentariile negative. Prezentatoarea a dezvăluit că a fost jignită și amenințată: „Un lucru cred că e important de spus clar...”
Elle.ro
Corina Caragea, reacție tranșantă despre comentariile negative. Prezentatoarea a dezvăluit că a fost jignită și amenințată: „Un lucru cred că e important de spus clar...”
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Wow! Povestea lor chiar bate scenariul oricărui film! Antonela Roccuzzo și Lionel Messi s-au îndrăgostit în copilărie, viața i-a dus pe drumuri separate, dar o dramă teribilă i-a readus împreună. Mulți apropiați ai cuplului au vorbit despre episodul care le-a schimbat definitiv relația. Mult timp nu s-a știut asta despre superstarul Argentinei
Viva.ro
Wow! Povestea lor chiar bate scenariul oricărui film! Antonela Roccuzzo și Lionel Messi s-au îndrăgostit în copilărie, viața i-a dus pe drumuri separate, dar o dramă teribilă i-a readus împreună. Mulți apropiați ai cuplului au vorbit despre episodul care le-a schimbat definitiv relația. Mult timp nu s-a știut asta despre superstarul Argentinei

Monden

Cine este Alexandru Burcă, studentul la UNATC care a dat lovitura în serialul „Trafic”: „S-au așezat foarte bine lucrurile”
Exclusiv Interviu
Stiri Mondene 20 iul.
Cine este Alexandru Burcă, studentul la UNATC care a dat lovitura în serialul „Trafic”: „S-au așezat foarte bine lucrurile”
Decizia luată de Ilie Năstase la împlinirea vârstei de 80 de ani. Ioana confirmă transformarea: „Mă bucur că își dorește asta”
Stiri Mondene 20 iul.
Decizia luată de Ilie Năstase la împlinirea vârstei de 80 de ani. Ioana confirmă transformarea: „Mă bucur că își dorește asta”
Parteneri
🤍 „Felix și-a dorit asta, în caz că…” La exact un an de la tragedie, Mihaela Rădulescu a făcut public totul!
TVMania.ro
🤍 „Felix și-a dorit asta, în caz că…” La exact un an de la tragedie, Mihaela Rădulescu a făcut public totul!
Industria cu 90% marjă de profit, la limita legii. Românii i-au îmbogăţit plătind cele mai mari preţuri din UE
ObservatorNews.ro
Industria cu 90% marjă de profit, la limita legii. Românii i-au îmbogăţit plătind cele mai mari preţuri din UE
Mesajul Mihaelei Rădulescu la un an de la moartea lui Felix Baumgartner. „Este timpul să fiu din nou fericită!” Ce urmează pentru ea
Libertateapentrufemei.ro
Mesajul Mihaelei Rădulescu la un an de la moartea lui Felix Baumgartner. „Este timpul să fiu din nou fericită!” Ce urmează pentru ea
Parteneri
Au apărut imaginile și sunt scandaloase! Gestul care a declanșat bătaia la finala Spania - Argentina
GSP.ro
Au apărut imaginile și sunt scandaloase! Gestul care a declanșat bătaia la finala Spania - Argentina
Șase echipe naționale sunt deja calificate la Mondialul din 2030!
GSP.ro
Șase echipe naționale sunt deja calificate la Mondialul din 2030!
Parteneri
Revoltă în jurul lui Bolojan: contestatarii lansează un manifest împotriva „neoprogresismului”
Mediafax.ro
Revoltă în jurul lui Bolojan: contestatarii lansează un manifest împotriva „neoprogresismului”
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
StirileKanalD.ro
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
Dragostea plutește la propriu pe litoral! Doi îndrăgostiți au transformat marea într-o scenă de film romantic. Turiștii prezenți s-au uitat de două ori
Wowbiz.ro
Dragostea plutește la propriu pe litoral! Doi îndrăgostiți au transformat marea într-o scenă de film romantic. Turiștii prezenți s-au uitat de două ori
Promo
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Advertorial
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Advertorial
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Parteneri
Cum arată fiul Mădălinei Manole la 17 ani! Fratele regretatei artiste a publicat o fotografie în premieră cu Petru Mircea Jr.
Wowbiz.ro
Cum arată fiul Mădălinei Manole la 17 ani! Fratele regretatei artiste a publicat o fotografie în premieră cu Petru Mircea Jr.
Doliu uriaș în fotbalul mondial! Kevin Keegan, dublu câștigător al Balonului de Aur, s-a stins la 75 de ani, după o luptă grea cu boala
Redactia.ro
Doliu uriaș în fotbalul mondial! Kevin Keegan, dublu câștigător al Balonului de Aur, s-a stins la 75 de ani, după o luptă grea cu boala
Lumea actoriei este îndoliată! Dana Tapalagă a pierdut lupta cu o boală gravă, la 57 de ani
KanalD.ro
Lumea actoriei este îndoliată! Dana Tapalagă a pierdut lupta cu o boală gravă, la 57 de ani

Politic

Conducerile a 6 filiale PNL au fost dizolvate în ședința Biroului Politic Național. Ce lideri au fost demiși de Ilie Bolojan
Politică 20 iul.
Conducerile a 6 filiale PNL au fost dizolvate în ședința Biroului Politic Național. Ce lideri au fost demiși de Ilie Bolojan
Mesajul lui Nicușor Dan pentru Andy Burnham, noul prim-ministru al Marii Britanii: „Peste un milion de români rămân o punte esențială”
Politică 20 iul.
Mesajul lui Nicușor Dan pentru Andy Burnham, noul prim-ministru al Marii Britanii: „Peste un milion de români rămân o punte esențială”
Parteneri
Proiectul imobiliar pregătit lângă Lidl Moara de Foc este scos la vânzare. Dezvoltatorul este asociat în piață cu un alt proiect de anvergură
ZiaruldeIasi.ro
Proiectul imobiliar pregătit lângă Lidl Moara de Foc este scos la vânzare. Dezvoltatorul este asociat în piață cu un alt proiect de anvergură
Anunțul momentului despre transferul lui Ștefan Baiaram de la Universitatea Craiova a fost făcut. ”Peste 5 milioane de euro”
Fanatik.ro
Anunțul momentului despre transferul lui Ștefan Baiaram de la Universitatea Craiova a fost făcut. ”Peste 5 milioane de euro”
Cea mai bună dietă pentru sănătatea creierului
Spotmedia.ro
Cea mai bună dietă pentru sănătatea creierului