Volodimir Zelenski l-a primit pe generalul Mîhailo Drapatîi

Una dintre surse a declarat că Zelenski încă nu a luat o decizie finală în privința lui Sîrskîi, dar că președintele ucrainean are o listă cu „11 candidați” pentru înlocuirea comandantului-șef al Forțelor Armate ale Ucrainei.

Cea de-a doua sursă citată de Bloomberg a spus că Zelenski îl va înlocui cel mai probabil pe Sîrskîi cu generalul-maior Mîhailo Drapatîi, comandantul Forțelor Întrunite ale Forțelor Armate ale Ucrainei. O decizie în acest sens ar putea fi luată în câteva zile.

Consilierul prezidențial Dmitro Litvin a refuzat să comenteze aceste informații.

La rândul lui, Zelenski a confirmat într-un mesaj publicat pe contul său de X că s-a întâlnit luni, 20 iulie, cu Drapatîi, dar nu a menționat dacă ar avea în plan înlocuirea comandantului-șef.

Criză la conducerea militară a Ucrainei

Discuțiile despre posibila demitere a lui Sîrskîi are loc în mijlocul celei mai mari crize a conducerii militare a Ucrainei sub președinția lui Zelenski. Această criză a apărut după demiterea ministrului Apărării Mîhailo Fedorov, al cărui mandat de doar șase luni a fost apreciat de mulți ucraineni. Manifestații au izbucnit la Kiev și în alte orașe din Ucraina în semn de sprijin față de Fedorov, văzut ca un reformator.

Fedorov l-a acuzat pe Sîrskîi că a blocat reformele militare și a forțat demiterea sa de la șefia Ministerului Apărării. Administrația Prezidențială de la Kiev a recunoscut că relația dintre Fedorov și Sîrskîi se deteriorase și că cei doi nu mai comunicatu între ei.

Conflictul dintre Fedorov și Sîrskîi reflectă două doctrine militare total opuse. Fostul ministru al Apărării, susținut puternic de partenerii occidentali și de oficialii NATO pentru reformele sale transparente, promova un război asimetric, bazat pe digitalizare, automatizare și utilizarea masivă a dronelor, în timp ce generalul Sîrskîi, școlit în tradiția militară sovietică, rămâne fidel unei abordări tradiționale, axate pe dueluri de artilerie și asalturi masive de infanterie.

Mîhailo Fedorov cere demiterea comandantului-șef

Deși Fedorov i-a recunoscut public meritele lui Sîrskîi pentru apărarea cu succes a Kievului în 2022 și contraofensivele din Harkov și Herson, el a subliniat că tehnica războiului s-a schimbat radical. „Dacă vrem să învingem inamicul în mod asimetric, cu pierderi minime, trebuie să schimbăm comandantul-șef și șeful statului major general”, a declarat Mîhailo Fedorov într-o conferință de presă.

Oleksandr Sîrskîi, născut în Rusia sovietică, a preluat comanda armatei ucrainene în februarie 2024, după înlocuirea popularului Valeri Zalujnîi, trimis ulterior ca ambasador în Marea Britanie.

Financial Times susține că președintele ucrainean este pregătit să-l demită pe Sîrskîi dacă găsește un om capabil să asigure o tranziție lină a conducerii militare, menținând în același timp o apărare stabilă de-a lungul unei linii de front de 1.200 de kilometri.