Cum se fac achiziții din PNRR într-un spital din București. Doctor: „Mi-au spus că se modificase suma din euro în lei. De fapt, semnasem o notă nouă, pentru un aparat cu specificații țintite”

Contactat de ziar, dr. Eduard Moțoescu, directorul medical de la „Obregia”, a spus că „Nu-mi aduc aminte, nu am niciun fel de interes pecuniar, nu sunt acționar, nu sunt sponsorizat de nicio firmă de aparate, pentru că aparate nu prea sunt în psihiatrie. Nu știu ce a înțeles medicul, că am schimbat actele de vreo șase ori.”

„Totul a început pe 4 octombrie 2022 de la dorința normală, a spitalului și a mea, de a avea un aparat nou. Spitalul a aflat că sunt bani din PNRR care pot fi folosiți”, povestește un medic ortoped de la Spitalul de Psihiatrie Alexandru Obregia din Capitală.

Descrierea acestei achiziții, spune el, completează tabloul relatat recent, cel cu un pacient neîngrijit, plin de viermi pe răni, pentru că, spune specialistul, „ambele fac parte din problemele existente atât la nivelul ortopediei-traumatologiei, cât și în alte părți din spital”.

Cum a ajuns să aibă legătură cu achiziția de echipamente? „La baza achiziției publice stă nota de fundamentare pe care o face medicul, de regulă șeful de secție”, explică el.

Medicul a solicitat confidențialitatea, dar a furnizat documentele oficiale și e-mailurile profesionale angajate în achiziția publică.

A cerut trei aparate: osteodensitometru, centrifugă și ecograf

Medicul susține că, pe 4 octombrie 2022, unul dintre medicii care îi sunt superiori ierarhic, coordonatorul Ambulatoriului Integrat, i-a solicitat o listă de necesități pentru a fi incluse în proiectul pe care spitalul urma să îl depună pentru finanțarea PNRR.

Medicul ortoped s-a conformat și a cerut trei aparate noi. „Chiar era nevoie”, spune el. A cerut un osteodensitometru cu raze X, o centrifugă și un ecograf cu sondă MSK.

Semnate de șefii de secție, notele de fundamentare sunt semnate mai apoi și de toată conducerea spitalului. Le întocmește șeful de secție pentru că el știe ce lipsuri și ce nevoi rezultă din ele.

Datoria legală a notei de fundamentare este redactarea neutră, fără specificații care pot conduce către o licitație neconcurențială, cu dedicație, pentru un anumit tip de aparat.

Pe 21 noiembrie 2022, medicul susține că a fost contactat de dr. Eduard Moțoescu, director medical și purtător de cuvânt al Spitalului Obregia.

Dr. Eduard Moțoescu

„M-a informat telefonic că aș putea opta pentru un ecograf mai scump, mai performant decât cel pe care l-am solicitat. El a venit în cabinet cu o notă de fundamentare modificată. Avea alte specificații, care nu erau în nota inițială de fundamentare, plus altă ofertă. Am refuzat să semnez nota de fundamentare, transmisă și pe mail, și am refăcut-o cu un ecograf superior și mai scump, fiindcă mi s-a zis că există fonduri”, spune medicul.

Ce conținea e-mailul

La ora 12:09 a zilei de luni, 21 noiembrie 2022, directorul financiar contabil i-a transmis noile documente, după cum arată e-mailul din posesia ziarului și pe care îl publicăm.

Publicăm e-mailul fiind vorba de o corespondență pur profesională, nu medicală, ci comercială, care a dus la cheltuirea de bani publici.

E-mailul amintit de medic, primit de la directorul financiar contabil

În e-mailul primit de medicul care a discutat cu Libertatea, cu subiectul OFERTE, sunt atașate 8 documente ce conțin notele de fundamentare modificate pentru echipamentele medicale și ofertele.

Medicul explică diferența. „De exemplu, ecograful din nota de fundamentare sugerată și mai apoi inclusă în documentație avea specificații de tipul «ecran LCD 21.5 Inch de înaltă definiție. 4 porturi pentru traductoare, hard disk de 512 GB, foarte silențios, 34-41db, modul triplex de vizualizare simultană și total independentă».

Specificațiile ecografului care i-au atras atenția medicului și care, spune acesta, n-au fost cerute de el.

Ca medic, lui i s-au părut specificațiile atât de exact orientate, „încât mi-am dat seama că puține firme pot răspunde cu un aparat potrivit”, spune ortopedul.

Cum s-au modificat notele de fundamentare

Trei zile mai târziu, pe 24 noiembrie 2022, medicul a fost contactat din nou de directorul medical Eduard Moțoescu. Mesajul, susține el, a fost: trebuie modificată și nota de fundamentare pentru osteodensitometru, fiindcă suma era trecută în euro și nu în lei, cum trebuia.

„Am semnat fără să mai verific valoarea în lei. Am solicitat, ulterior, să revăd nota de fundamentare. Și, pe lângă că am observat că valoarea era mult mai mare decât în nota de fundamentare inițială, era atașată și oferta pentru un ecograf cu specificațiile dorite de ei, pentru care eu nu îmi dădusem acordul”, spune medicul. Acesta a precizat că „din păcate, nu dețin aceste documente, au venit cu ele la mine și au plecat cu ele, dar ele există ca probă în dosarele de achiziții ale spitalului”.

Administrația Spitalelor: „Aspectele exced competențelor noastre”

Medicul de la „Obregia” a transmis către ASSMB o petiție prin care anunță că retrage notele de fundamentare și își exprimă suspiciunea de fraudă, însă răspunsul Administrației Spitalelor a fost: „aspectele exced competențelor noastre”, se arată în adresa semnată de actualul adjunct, pe atunci director, Cristian Plută.

Răspunsul prin care ASSMB spune că problema notelor de fundamentare „excede competențele” instituției care coordonează spitalul

ASSMB este instituție publică de interes local a municipiului București, din subordinea Consiliului Local al Capitalei, care administrează, potrivit propriei descrieri, „19 spitale și 598 de cabinete școlare de medicină generală și stomatologie”.

„Am schimbat actele de vreo șase ori. Era o oportunitate să luăm un aparat bun”

Contactat de ziar, directorul medical Eduard Moțoescu a spus că nu își amintește momentul exact, dar principalul interes era încadrarea în bugetul PNRR.

„Nu-mi aduc aminte, nu am niciun fel de interes pecuniar, nu sunt acționar, nu sunt sponsorizat de nicio firmă de aparate, pentru că aparate nu prea sunt în psihiatrie. Eu sunt psihiatru”, a spus dr. Moțoescu.

„Singura problemă era să ne încadrăm într-un anumit buget la PNRR și era o oportunitate să luăm un aparat bun. Acum, nu știu ce a înțeles medicul, că am schimbat actele de vreo șase ori. Ba găsea un ecograf, ba nu era bun, revenea, și până la urmă, ca să scăpăm de lucrurile astea, am trimis hârtiile, în speranța că se va concretiza și ambulatoriul nostru va beneficia de o aparatură performantă”, a adăugat directorul medical de la „Obregia”.

Repet, eram mulți implicați, mulți medici, cu toții voiam să facem ceva constructiv, să ne încadrăm în cost. Eduard Moțoescu, director medical Spitalul Obregia:

El spune că doar medicul de la ortopedie „venea cu niște hârtii, punea altele, aveam o discuție sterilă vreo jumătate de oră, apoi că își retrage hârtia. Lucrurile nu au mers OK”.

„Nu știu care este orientarea dumneavoastră către articol, probabil e dictată cumva în background, probabil e un monolog ce fac eu acum, dar asta e poziția mea. (…) Avem o dificultate de comunicare cu doctorul, mai puțin dumneavoastră, care aveți o comunicare foarte bună”, a conschis Eduard Moțoescu, director medical și purtător de cuvânt al Spitalului Obregia.

ASSMB neagă lipsa materialelor sanitare elementare

În urma publicării de către Libertatea a articolului privind lipsurile de materiale sanitare elementare reclamate de doctorul de la Cabinetul de Ortopedie-Traumatologie din cadrul Spitalului Obregia și a înregistrării video cu piciorul unui pacient plin de viermi după 10 zile de internare, spitalul și Direcția de Sănătate Publică (DSP) București au controlat cabinetul. Controlul a avut loc în lipsa specialistului.

După verificări, ASSMB i-a răspuns medicului, prin semnătura directoarei Oana Sivache și folosind date oferite de inspectorii DSP, că:

Pacienții sunt duși la Spitalul Bagdasar doar când medicul care a reclamat situația se află în concediu, e liber sau e weekend;

În stocul spitalului sunt feșe și alte materiale sanitare, însă ele nu au fost cerute la cabinetul de ortopedie; existau suficiente la chirurgie, unde sunt duși pacienții care au nevoie de intervenții chirurgicale;

Când i se dă dreptate, la achiziția fierăstrăului ortopedic pentru tăiat gipsul, se menționează că n-a fost cumpărat din cauza „limitărilor financiare” și „priorităților unității medicale specifice profilului.”

Ce i-a răspuns ASSMB medicului în 2023, despre problemele semnalate

Feșele medicale au ajuns o miză a discuției

Medicul arată, pentru Libertatea, un document prin care trimite un pacient, în luna iulie, la Spitalul Bagdasar, pentru că nu există feșe, feșe gipsate și asistent medical.

ASSMB a evitat să ia în considerare și cazurile din iulie, trimițându-i medicului situația până la 30 iunie.

În plus, doctorul a pus la dispoziția ziarului aceleași documente pe care le-a transmis și ASSMB privind stocul consumabilelor din spital, unde feșele sunt pe zero și lipsesc, de asemenea, pansamentele sterile și alte materiale sanitare de bază pentru un cabinet ortopedic. Pansamentele nici măcar nu sunt trecute în tabele.

„La final, pacientul este cel care suferă”

La fel, ASSMB a evitat un răspuns referitor la această situație, referindu-se doar la cabinetul de chirurgie și la rezervele spitalului.

„Tot ce spune ASSMB este o minciună. Sunt pur și simplu șocat de cum o instituție care ar trebui să fie preocupată de buna funcționare a activității medicale în spitalele aflate în subordinea Primăriei nu reacționează firesc atunci când sunt reclamate problemele!”, a declarat medicul pentru Libertatea.

ASSMB evită cu bună știință, spune el, să recunoască ceea ce le-am arătat cu documente. „Interpretează totul împotriva evidențelor și, la final, pacientul este cel care suferă”, a spus medicul.

