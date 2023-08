Elena Cârstea a mărturisit că oboseşte repede, întâmpină dificultăţi la mers şi este nevoită să se deplaseze cu ajutorul unui baston.

„Tot cu bastonul cu cristale mă deplasez. Am deja trei, unul alb, unul negru și altul albastru. Îmi voi comanda și roz, ca să mă pot asorta. Din păcate, încă nu mi-am revenit complet… Am probleme cu deplasarea, merg greu.

Ceea ce mă enervează, pentru că eu mereu am fost activă. Recuperarea va mai dura câteva luni bune, fac zilnic, la piscină”, a declarat Elena Cârstea pentru Cancan.

„Nu am putut să merg până acum la muncă. Sâmbătă încep, am un șef foarte drăguț și înțelegător… Nu mă pot mișca foarte mult, trebuie să țin cont de asta. Nu pot pleca în niciun concediu, sunt limitată… Soțul meu trage de mine să ieșim în oraș.

Eu nu vreau să aud, nu pot face efort, obosesc foarte repede. El e stresat să nu mi se întâmple ceva. Ne înțelegem mai bine ca la început, avem o relație în care discutăm orice. Tot ce facem, facem împreună”, a mai dezvăluit artista.

„Nu mai fumez deloc. M-am lăsat brusc, pentru că vreau să mai trăiesc. Iar fără țigară, nici cafeaua nu mai are același gust. Nu mai am niciun viciu. Pot spune că sunt piesă de pus la muzeu, la Antipa”, a mărturisit Elena Cârstea pentru Cancan.

„Nu am mai putut să merg”

Medicii au descoperit că artista suferise un AVC, după ce aceasta se deplasa tot mai greu. În prezent, Elena Cârstea urmează un tratament acasă și ține cont de recomandările doctorilor. Problemele de sănătate au îngrijorat-o, astfel că artista a decis să renunțe definitiv la fumat pentru a nu apărea alte complicații.

„Am răcit foarte tare, am făcut pneumonie și un accident vascular cerebral. Dar s-a rezolvat. Nu am mai putut să merg și nu știam de ce nu pot să merg. Asta a fost înainte de pneumonie, cu vreo săptămână, două. Și tot s-a agravat. Și am intrat în spital. Am stat acolo, la urgență, vreo două săptămâni și ceva. Apoi am făcut tratament acasă. Cele două diagnostice nu cred că au legătură. Nici doctorii nu știu, înainte să vadă toate testele, dacă pneumonia și atacul cerebral sunt legate”, a relatat Elena Cârstea în luna martie, într-o intervenție la emisiunea „Exclusiv VIP by Cristi Brancu”.



