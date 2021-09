Celebra artistă a ajuns la spital, după ce a rămas fără gust și fără miros. Elena Merișoreanu a precizat că s-a vaccinat anti-COVID. „Sunt așa și așa. Acum cred că vine să îmi pună perfuzia. Am fost internată aseară la «Matei Balș», mi-am făcut toate investigaţiile, bineînțeles că am ieşit pozitivă, deşi am făcut amândouă vaccinurile Pfizer, am făcut și antigripalul”, spunea Elena Merişoreanu, duminică, 19 septembrie, la Antena 3.

Elena Merișoreanu face noi declarații despre starea sa de sănătate. Interpreta de muzică populară se află încă internată în spital, unde primește îngrijiri medicale.

„Sunt bine, mulțumesc lui Dumnezeu și medicilor de aici, care sunt extraordinari. Tot personalul este extraordinar. Zic mersi că am găsit un loc liber și am ajuns aici. Mă tratam acasă de răceală și eu aveam COVID. Fac perfuzii, îmi dau tratament și stau aici până mă fac bine. Momentan nu mi se fac alte investigații”, a declarat Elena Merișoreanu, pentru FANATIK.

Elena Merișoreanu și Viorica de la Clejani sunt internate în același spital

Artista a mărturisit că este internată în același spital cu Viorica de la Clejani, care și ea a fost diagnosticată cu COVID-19. „Știu că și Viorica de la Clejani este aici, dar este bine. Eu sunt la etajul doi, am mai întrebat una-alta, dar nu dă nimeni nicio informație despre alți pacienți și așa este normal”, a mai dezvăluit artista.

Elena Merișoreanu va rămâne internată la Spitalul Matei Balș până când va termina tratamentul primit de la medici. Interpreta de muzică populară laudă cadrele medicale și le mulțumește că au grijă de ea. În salon, vedeta se află cu încă două doamne.

„Sunt în salon, stau cu două doamne, o mămică tânără și cu o doamnă care astăzi spune că o externează. Mie nu știu când îmi dau drumul. Trebuie să rămân în spital, corect este să stau să termin tratamentul. Și dacă merg acasă tot în izolare stau 14 zile”, a spus Elena Merișoreanu



