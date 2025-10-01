„Zona care va fi reabilitată se întinde pe o suprafață de aproximativ 72.400 mp și include, pe lângă Calea Crângași, mai multe artere adicente: străzile Gheorghe Saidac, Nucoșoara, Mihai Zamfirescu și 9 Mai, și bulevardele Constructorilor și Bulevardul Ceahlăul. Principalele intervenții vor fi reabilitare și extinderea trotuarelor, crearea de piste de biciclete, amenajarea și extinderea spațiilor verzi, reorganizarea locurilor de parcare și refacerea Parcului Codreanu”, a transmis Ciprian Ciucu pe Facebook.
Lucrările din Sectorul 6 vor dura 20 de luni și vor costa peste 40 de milioane de lei, adică aproape un milion de euro.
Ce modificări se vor face în zona Crângași:
- Intersecțiile Căii Crângași cu străzile secundare vor fi reconfigurate prin lărgirea trotuarelor și montarea de stâlpi delimitatori pentru creșterea vizibilității și siguranței pietonilor
- pe trotuarul nord se va amenaja pistă de biciclete de-a lungul Căii Crângași, adiacent trotuarelor sau spațiilor verzi, pentru protecția bicicliștilor față de traficul auto
- pe trotuarul de sud, banda dedicată transportului în comun va fi folosită și ca pistă de biciclete
- spațiile verzi vor fi refăcute: arborii uscați vor fi înlocuiți, se vor planta arbuști, flori, gazon și plante senzoriale pentru persoanele cu dizabilități, iar gardurile metalice vor fi eliminate
- locurile de parcare vor fi reconfigurate, incluzând stații de încărcare electrică și locuri dedicate persoanelor cu dizabilități
- va fi instalat un sistem de irigații automat, va fi refăcut iluminatul public și se vor monta bănci, coșuri de gunoi, rastele de biciclete, cișmele de apă și stâlpi delimitatori
- persoanele cu dizabilități vor avea rampe, marcaje tactile și panouri informative pentru nevăzători
- se va instala o trecere de pietoni la nivelul trotuarului între Parcul Crângași și Parcul Codreanu, iar celelalte două existente vor fi eliminate
- Parcul Codreanu va fi transformat într-o piațetă publică cu spațiu verde, păstrând vegetația matură, dotată cu mobilier urban și o fântână arteziană în partea de sud
- în piațeta Parcului Codreanu vor fi instalate trei chioșcuri (ziare, flori, RATB) cu racord electric, iar cel de flori va avea și racord de apă potabilă și menajeră.
