„Zona care va fi reabilitată se întinde pe o suprafață de aproximativ 72.400 mp și include, pe lângă Calea Crângași, mai multe artere adicente: străzile Gheorghe Saidac, Nucoșoara, Mihai Zamfirescu și 9 Mai, și bulevardele Constructorilor și Bulevardul Ceahlăul. Principalele intervenții vor fi reabilitare și extinderea trotuarelor, crearea de piste de biciclete, amenajarea și extinderea spațiilor verzi, reorganizarea locurilor de parcare și refacerea Parcului Codreanu”, a transmis Ciprian Ciucu pe Facebook.

Lucrările din Sectorul 6 vor dura 20 de luni și vor costa peste 40 de milioane de lei, adică aproape un milion de euro.

Ce modificări se vor face în zona Crângași:

Intersecțiile Căii Crângași cu străzile secundare vor fi reconfigurate prin lărgirea trotuarelor și montarea de stâlpi delimitatori pentru creșterea vizibilității și siguranței pietonilor

pe trotuarul nord se va amenaja pistă de biciclete de-a lungul Căii Crângași, adiacent trotuarelor sau spațiilor verzi, pentru protecția bicicliștilor față de traficul auto

pe trotuarul de sud, banda dedicată transportului în comun va fi folosită și ca pistă de biciclete

spațiile verzi vor fi refăcute: arborii uscați vor fi înlocuiți, se vor planta arbuști, flori, gazon și plante senzoriale pentru persoanele cu dizabilități, iar gardurile metalice vor fi eliminate

locurile de parcare vor fi reconfigurate, incluzând stații de încărcare electrică și locuri dedicate persoanelor cu dizabilități

va fi instalat un sistem de irigații automat, va fi refăcut iluminatul public și se vor monta bănci, coșuri de gunoi, rastele de biciclete, cișmele de apă și stâlpi delimitatori

persoanele cu dizabilități vor avea rampe, marcaje tactile și panouri informative pentru nevăzători

se va instala o trecere de pietoni la nivelul trotuarului între Parcul Crângași și Parcul Codreanu, iar celelalte două existente vor fi eliminate

Parcul Codreanu va fi transformat într-o piațetă publică cu spațiu verde, păstrând vegetația matură, dotată cu mobilier urban și o fântână arteziană în partea de sud

în piațeta Parcului Codreanu vor fi instalate trei chioșcuri (ziare, flori, RATB) cu racord electric, iar cel de flori va avea și racord de apă potabilă și menajeră.

Recomandări Ce cred vecinii bulgari despre trecerea de la leva la euro de anul viitor: „Nu fiți invidioși!”

Potrivit simulărilor, zona Crângași, pe unde circulă și tramvaiul 41, va arăta astfel:

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 17

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE