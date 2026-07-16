Cum sprijină Kaufland economia națională: plăți de peste 3 miliarde de euro către furnizorii din România 

Circuitul banilor: 65 de cenți din fiecare euro rămân în România

Relația cu producătorii locali reprezintă o componentă esențială a activității companiei. Retailerul colaborează în mod direct cu peste 2.500 de furnizori din România. Din punct de vedere financiar, aproximativ 80% din bugetul total alocat furnizorilor a mers către parteneri autohtoni, valoarea tranzacțiilor depășind 3,05 miliarde de euro. Acest lucru înseamnă că din fiecare euro cheltuit de clienți la casele de marcat, 65 de cenți sunt direcționați către dezvoltarea afacerilor locale.

Compania deține în prezent statutul de cel mai mare angajator privat din România, având o echipă de peste 18.200 de oameni distribuiți în cele peste 195 de magazine, două sedii administrative și două centre logistice. Planurile pe termen lung vizează extinderea rețelei până la 250 de hipermarketuri în România și Republica Moldova până în anul 2030.

Efectul multiplicator pe piața muncii este de asemenea notabil. Întreaga activitate a retailerului susține, direct sau indirect, peste 131.000 de locuri de muncă cu normă întreagă, adică 2,41% din forța de muncă de la nivel național. Datele statistice relevă că fiecare angajat direct din cadrul companiei sprijină menținerea sau crearea a alte 7,5 locuri de muncă în restul economiei românești.

Practic, impactul direct în economia națională este unul considerabil. Contribuția totală a companiei s-a ridicat la 2,89 miliarde de euro sub formă de Valoare Adăugată Brută (VAB), ceea ce reprezintă aproximativ 0,8% din PIB-ul României. Practic, pentru fiecare euro de VAB directă generat de retailer, în economia locală s-au produs suplimentar încă 3,27 euro prin efecte indirecte și induse.

Cum arată echivalentul taxelor în spitale și școli

Pe parcursul anului financiar analizat, compania a direcționat 135 de milioane de euro către investiții de capital (CAPEX) pentru modernizarea sau achiziția de active fixe. În paralel, contribuția directă la bugetul consolidat al statului, prin taxe și impozite, a fost de 374 de milioane de euro. Pentru a înțelege mai bine semnificația acestei sume fiscale, studiul prezintă o transpunere în servicii publice concrete. Astfel, cele 374 de milioane de euro ar putea asigura finanțarea pentru mai mult de 11 milioane de consultații medicale decontate de CNAS, la un cost mediu estimat de 32 de euro. De asemenea, banii ar putea acoperi integral construcția unor spitale noi cu o capacitate totală de aproximativ 2.350 de paturi.

În zona socială și educațională, suma ar fi suficientă pentru plata indemnizațiilor anuale destinate unui număr cuprins între 217.000 și 317.000 de persoane cu dizabilități. Totodată, resursele ar putea susține parcursul școlar pentru mai bine de 180.000 de elevi, acoperind cheltuielile administrative și salariile personalului didactic pe baza unui cost mediu anual de 2.000 de euro per elev.

Investiții în comunități și proiecte verzi

Pe lângă contribuțiile strict economice, retailerul a alocat 9,6 milioane de euro pentru proiecte de responsabilitate socială corporativă (CSR) cu impact direct în societate. Printre programele majore se numără Start ONG, un mecanism prin care organizațiile neguvernamentale primesc granturi nerambursabile pentru proiecte din domenii precum educația, protecția mediului, sportul și viața sănătoasă.

Această abordare integrată privind sustenabilitatea a menținut compania, pentru al optulea an consecutiv, pe primul loc în topul celor mai transparente și performante firme din retailul românesc, potrivit indicelui Romania Corporate Sustainability & Transparency (CST). Proiectele curente includ măsuri clare pentru reducerea amprentei de plastic, diminuarea risipei alimentare și dotarea a peste 100 de spații comerciale cu sisteme fotovoltaice de producție a energiei.

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