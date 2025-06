Cum mai stoarce șeful CFR, Traian Preoteasa, încă 2.500 de euro de la statul român pe lângă salariul de 5.500 de euro

Chiriașul apartamentului din Dubai al lui Preoteasa este Marius Nicolae Nițu, un fost jurnalist angajat în prezent la Ministerul Muncii ca atașat pe probleme de muncă și sociale la Consulatul României din Dubai. Acest fapt sugerează că, indirect, statul român finanțează chiria plătită lui Preoteasa.

Veniturile din chirie ale lui Traian Preoteasa, șeful CFR Călători

În declarația sa de avere, Traian Preoteasa menționează venituri de aproximativ 30.000 euro anual sau 2.500 euro pe lună, din închirierea apartamentului din Dubai.

„În primul rând, nu am 5.000 de euro pe lună, am 4.000 de euro numai de pe chiria din Dubai. Deci, eu am peste 11.000 de euro pe lună și se poate vedea, dacă citeați declarația de avere, dar probabil le-ați luat pe sărite”, declara, joi, Traian Preoteasa.

Preoteasa a explicat și modul în care a cumpărat proprietatea din Dubai.

„În Dubai este un contract de vânzare-cumpărare, care este suma totală a apartamentului. Se numește off-plan, contract off-plan. Plătești o taxă de rezervare, după care, într-un cont escrow, plătești rate la an, nu la lună, deci nu există rată lunară, și se trag banii în funcție de realizările constructorului”, spune șeful CFR Călători.

Recomandări Drama unui român după internarea la sanatoriu, în Techirghiol. Fractura provocată de kinetoterapeut, „pedepsită” cu daune morale de 100.000 de lei

Marius Nițu, fost jurnalist la România TV, Adevărul și Gândul, a intrat în Ministerul Muncii în timpul mandatului Liei Olguța Vasilescu. Atât Lia Olguța Vasilescu, cât și Preoteasa sunt originari din Craiova.

Când a fost contactat pentru a confirma sau infirma închirierea apartamentului de la Preoteasa, Marius Nițu a evitat un răspuns direct, dar nici nu a negat, solicitând contactarea Ministerului Muncii.

„Vă rugăm să înțelegeți, știți situația, vorbiți la Ministerul Muncii”, a spus el. De cealaltă parte, Traian Preoteasa nu a putut fi contactat.

Alte beneficii ale directorului CFR Călători

Potrivit contractului de mandat, Preoteasa ar putea beneficia de decontarea unei chirii de 2.200 lei lunar în București, deși deține deja o casă în Capitală.

De asemenea, salariul său a fost majorat cu 20% în perioada sărbătorilor de iarnă, ajungând la 44.000 lei lunar, adică valoarea de 5.500 euro net, menționată joi de directorul general.

În plus, întreaga familie a lui Preoteasa beneficiază de 12 călătorii dus-întors gratuite pe calea ferată.