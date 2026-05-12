Această etapă marchează finalizarea lucrărilor la nivelul unei localități sau al unui sector cadastral și reprezintă trecerea la o evidență unitară și actualizată a imobilelor.

Cum are loc deschiderea cărților funciare

După soluționarea tuturor cererilor de rectificare și definitivarea documentelor tehnice ale cadastrului, datele sunt integrate în sistemul informatic de cadastru și carte funciară.

Pe baza acestor documente finale:

sunt înscrise datele tehnice și juridice ale proprietății;

sunt înregistrați titularii drepturilor de proprietate sau alte situații juridice existente;

se deschid din oficiu cărțile funciare pentru fiecare imobil.

Acest proces se realizează la nivelul oficiilor de cadastru și publicitate imobiliară, fără costuri pentru cetățeni.

Ce conține cartea funciară

Cartea funciară este documentul oficial care reflectă situația juridică a unui imobil. Aceasta include informații precum:

• proprietarul sau titularii drepturilor;

• amplasamentul și suprafața imobilului;

• limitele proprietății;

• eventualele sarcini (de exemplu, ipoteci).

Prin înscrierea în cartea funciară, proprietatea dobândește o evidență clară și opozabilă din punct de vedere juridic.

De ce este important acest pas

Deschiderea cărților funciare asigură recunoașterea oficială a dreptului de proprietate și facilitează numeroase demersuri, precum vânzarea, moștenirea sau ipotecarea imobilelor.

Totodată, existența unei evidențe unitare contribuie la reducerea disputelor legate de limitele proprietăților și la o administrare mai eficientă a terenurilor și construcțiilor.

Prin această etapă, procesul de înregistrare sistematică își atinge obiectivul principal: crearea unei baze de date complete și actualizate a proprietăților din România.

Lucrările de înregistrare sistematică sunt realizate de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI), inclusiv prin Proiectul major „Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România”, cofinanțat prin Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare (PoCIDIF) 2021–2027. Proiectul este fazat, continuând investițiile demarate prin Programul Operațional Regional (POR) 2014–2020 și vizează înregistrarea gratuită a proprietăților din 660 de comune.

Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană, prin Programului Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare 2021-2027 (PoCIDIF).

