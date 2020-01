De Viorel Tudorache,

Armata furnizează invenția care în câteva secunde te poate ajuta la îmbunătățirea vederii. Reclamă apărută pe 6 decembrie 2019 în ziarul Libertatea:

Redacția Libertatea și serviciul de publicitate sunt separate, după modelul presei independente occidentale. Așa se explică faptul că jurnaliștii Libertatea au putut să investigheze încă de acum un an reclama mincinoasă apărută chiar în Libertatea, la suplimentele alimentare care promiteau vindecarea de cancer.

În acel caz, firmele și-au modificat reclama, iar statul a înăsprit controlul mesajelor suplimentelor alimentare.

Recent, un cititor ne-a semnalat un nou caz de reclamă stranie în Libertatea. Ce a urmat seamănă cu un roman de aventuri.

Pagina publicitară apărută în Libertatea acum o lună promitea că ochelarii-binoclu multifuncționali Zoomies, “made in China”, sunt performanți atât la vederea de la distanță, cât și la cea de apropiere.

Ochelarii-binoclu au fost creați pentru nevoile trupelor militare și ale agenților secreți de informații. Pot servi atât ca lupă pentru citit, cât și ca binoclu. Se adaptează vederii tale, putând oferi o acuitate maximă a vederii și o mărire a imaginii văzute chiar și cu 250%. publicitatea din ziar:



Pagina publicitară apărută în Libertatea

Reclama susținea că produsul-minune te poate face atât să observi păsările, cât și să montezi machete de avioane, exact pasiunile a doi bărbați, Gheorghe din Piatra Neamț și Sergiu din Suceava, două fețe zâmbitoare care apăreau în reclamă și care, în mod evident, sunt colecționați dintr-o bază de imagini.

De altfel, Libertatea a descoperit că fotografiile lui Ștefan din Suceava și Mărioara din Focșani, publicate în ziar, sunt identice cu ale lui Harold M. din Germania, respectiv Kazimiera din Ucraina puse în broșura de utilizare a ochelarilor binoclu, aflată în coletul care ne-a parvenit.

Aceeași fotografie, două nume diferite: Ștefan, Suceava (stânga), Harold M, Germania (dreapta)

Mărioara din Focșani (dreapta) și Kazimiera din Ucraina

Metoda ”profesorul inexistent”

După ce clienții achită 67 de lei, pentru versiunea standard, sau 105 lei, cea premium, ei se trezesc cu un pliant-surpriză, care-i debusolează.

Recomandări Trump anunță răspunsul SUA după atacul iranian. Declarația așteptată de întreaga lume

Din colțul broșurii, clienților le zâmbește larg un anume Radu Strugariu, autointitulat ”specialist în domeniul tratamentului tău de sănătate” și care pretinde că ”de 15 ani conduc propriul cabinet în București, unde am ajutat mii de persoane să-și rezolve problemele asemănătoare cu a ta”. Radu Strugariu și cabinetul lui sunt ficțiuni. Rolul specialistului Strugariu e să ceară mai mulți bani.

Broșura primită de clienți

”Tratament cu capsule Noviprena”

Radu Strugariu îi informează pe proaspeții deținători de ochelari-binoclu că pentru a vedea lacrimă prin jucăria cumpărată trebuie să urmeze un tratament special timp de două luni. Alți bani, altă distracție: 199 de lei, cu discount de la 594 de lei, prețul de catalog.

Recomandări PAH: Iranul confirmă proastele achiziții de armament ale României

Nu se dau prea multe amănunte, doar atât: ”Acest preparat este sub formă de capsule ce se înghit, care furnizează organismului tău ingrediente necesare pentru activarea proceselor sănătoase”.

Mai multe despre pastilele-minune am aflat de la ”expertul” care a răspuns la numărul indicat în pliant: ”Capsulele se numesc Noviprena. Este un supliment natural, care conține o compoziție bogată de vitamine și aminoacizi, complet sigură pentru organism, indicate pentru prevenirea degenerării vederii și probleme vizuale. În interior există și un extract de magneziu, care întărește acest aspect. Determină și buna funcționare a sistemului imunitar și neuromuscular. Numai prin noi puteți beneficia de acest tratament”.

Ochelarii-binoclu

Diagnostic prin telefon

Reporterul Libertatea s-a convins că ”specialiștii” de la call-center ”scanează” clienții prin telefon, fără vreun diagnostic de la medicul oftalmolog.

Recomandări Primăria Capitalei a trimis spitalelor un regulament prin care angajații care reclamă corupția pot fi dați afară. Prima reacție a lui Firea

Ana Vasilescu, așa cum s-a prezentat la începutul convorbirii, m-a ”lămurit” imediat după ce i-am spus că port ochelari pentru citit de aproape. ”Vă informez de tot ce aveți nevoie. În cazul dumneavoastră, deja pot să spun că este o problemă accentuată. Funcțiile ochiului cred că sunt slăbite la dumneavoastră. În cazul acesta, domnul Tudorache, va trebui să folosiți acei ochelari, dar să fie versiunea profesională. Asta înseamnă că acele lentile ale ochelarilor-binoclu să fie special tratate ca să aveți o focalizare mult mai bună și o imagine mai clară. Precum și zoom-ul să fie de 400%, în loc de 250%”.

Reporterul Libertatea Viorel Tudorache a comandat ochelarii binoclu | Foto: Vlad Chirea

”Chiar nu trebuie să vă aduc nimic de la un oftalmolog?”

”Din câte observ, ați avea posibilitatea la valoarea totală a comenzii de 190 de lei să primiți ochelarii versiunea profesională, de 105 lei, și un flacon de 60 de capsule de Noviprena”. Dacă întrebi ”Chiar nu trebuie să vă aduc nimic de la un oftalmolog?”, răspunsul este: ”Nu”.

Nu este necesar să vă consulte oftalmologul pentru că este un tratament natural. Ar fi bine să vă înregistrați repede, să nu scăpați această oportunitate. Ana Vasilescu, call center:

“Tratamentul o să vă sprijine îmbunătățirea activității nervului ocular, precum are un efect pozitiv și asupra cristalinului, și asupra funcțiilor ochiului în general. Se administrează timp de o lună, câte două capsule pe zi, dimineața și la prânz, cu jumătate de oră înainte de masă”.

Pe etichetă sunt scrise ce ingrediente sunt în două capsule de Noviprena. Doar Ginkgo biloba, o plantă medicinală, are mențiuni de sănătate legate de vedere

Am intrat în joc și am plasat comanda, conștient că pentru cea de-a doua lună de tratament ar trebui să mai cumpăr 60 de capsule. Robotul mi-a dat de înțeles că e bătaie mare pe ochelarii-minune: ”Vă rugăm cu amabilitate să depuneți comanda cât mai urgent în cadrul clubului de reduceri. Vă aflați pe locul 96 la coada de așteptare pentru a lua legătura cu un consultant”.

Furnizorul Noviprena, interzis în Ungaria

Cele 60 de capsule de Noviprena sunt livrate într-un recipent de plastic, pe care scrie numai în limba engleză: ”made in EU for Noviprena”, adresa din Miami, Florida, SUA, ingredientele, mod de administrare, termen de valabilitate decembrie 2020, avertismente pentru gravide și persoane sub 18 ani, precum și un număr de lot. La o simplă căutare pe internet după numărul de lot am găsit în Ungaria un produs de la același furnizor inclus pe lista suplimentelor alimentare interzise de Agenţia Naţională pentru Siguranţa Lanţului Alimentar.

Țeapă în mai multe țări

Reclama la ochelari-binoclu multifuncționali Zoomies a venit la Libertatea prin Direct Group, o agenție din Polonia care cumpără spațiu publicitar pentru mai multe branduri.

Pe colet și pe chitanțele care însoțesc livrarea, firma care comercializează se numește Pro Spedition Ltd, despre care mai multe site-uri din țările vecine susțin că a practicat reclame mincinoase, în Polonia și Slovacia, la produse auditive, sau în Cehia, la creme pentru eliminarea ridurilor. Pro Spedition Ltd are sediul social în Gibraltar, companie care apare pe chitanțele care însoțesc produsul. În Libertatea, publicitatea la ochelarii-binoclu a apărut de patru ori.

Firma Pro Spedition Ltd apare și într-o factură publicată pe un site din Polonia, la un articol despre o persoană înșelată

”Produsul Noviprena nu a fost notificat la Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare, a intrat ilegal pe piața din România”, a declarat pentru Libertatea Tatiana Onisei, șefa Notificări suplimente alimentare, IBA București.

În urma investigației redacției, compania Ringier a semnalat partenerilor publicitari problema și publicitatea la binoclul-miraculos n-a mai apărut în ziar.

Impostura ”vindecătorilor de cancer”

În ianuarie 2019, ziarul Libertatea a mai efectuat o investigație, despre afacerea suplimentelor alimentare care promit că te vindecă de cancer. Unul dintre acestea era și Onconovical, al cărui producător era plătitor de publicitate în ziarul nostru.

În luna mai, redacția ziarului Libertatea a fost răsplătită cu un premiu la Gala FreeEx 2019, organizată de ActiveWatch, pentru decizia de a publica o serie de articole în care demască impostura mai multora dintre propriii clienți de publicitate.

Citeşte şi:

Primele imagini din sala de operație în care o femeie a luat foc. Cum a fost surprins chirurgul Mircea Beuran

Donald Trump: ”Iranul pare că dă înapoi. Voi cere NATO să se implice mai mult în Orientul Mijlociu”. Noi sancțiuni pentru Teheran

GSP.RO Un fotbalist "s-a rătăcit" cu trenul în România. A făcut 3 zile până la destinație: "Râdem și acum despre asta"

HOROSCOP Horoscop 9 ianuarie 2020. Balanțele au nevoie de echilibru