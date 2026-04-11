Temperaturile vor atinge pragul de -5 grade Celsius

În noaptea de sâmbătă spre duminică, minimele vor coborî semnificativ. În depresiuni, temperaturile vor atinge pragul de -5 grade Celsius. În București se așteaptă o minimă între 2 și 4 grade Celsius, valoare ce va fi atinsă în special în a doua parte a nopții. Pe litoral vor fi cele mai ridicate temperaturi nocturne, însă nici aici nu vor depăși 5-6 grade Celsius, a precizat Oana Păduraru, potrivit Agerpres.

Pe lângă frig, meteorologii anunță înnorări în estul țării. În Moldova, Dobrogea și estul Munteniei sunt posibile ploi slabe și trecătoare, iar în Capitală există condiții reduse pentru câteva picături de ploaie.

Prima zi de Paște aduce soare și temperaturi în creștere

De duminică, vremea începe să se amelioreze ușor, iar valorile termice vor marca o creștere față de zilele precedente. Astfel, maxime naționale vor oscila între 9 și 17 grade Celsius, cel mai cald fiind în sud-vestul țării. În București, maxima va tinde spre 15-17 grade Celsius.

Deși soarele își va face apariția în majoritatea regiunilor, în jumătatea de sud și sud-est a țării încă mai pot apărea ploi de scurtă durată pe parcursul zilei de duminică.

Prognoza pentru a doua zi de Paște și săptămâna viitoare

Procesul de încălzire va deveni mult mai evident începând de luni, 13 aprilie. Temperaturile diurne vor depăși frecvent 15 grade Celsius, iar în vestul țării se vor atinge chiar și valori de 20-22 de grade Celsius spre jumătatea săptămânii viitoare.

Meteorologii precizează că, deși începutul sărbătorilor este unul rece (dimineața de 11 aprilie înregistrând deja recorduri negative, precum -9 grade la Miercurea-Ciuc), tendința generală pentru restul lunii aprilie este de stabilizare a vremii la valori apropiate sau chiar ușor peste mediile multianuale.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, prognoza pentru perioada 13 aprilie – 11 mai 2026. De 1 Mai, specialiștii anunță temperaturi ușor mai ridicate decât cele specifice pentru această perioadă în regiunile intracarpatice, dar și ploi în majoritatea regiunilor.

Un ciclon format în Marea Mediterană aduce schimbări meteo bruște în România, mai exact un val de frig, viscol la munte și ploi extinse, chiar și în perioada Sărbătorilor Pascale, a anunțat directorul ANM, Elena Mateescu, marți, la Digi 24.



Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE