Din calitatea de sponsor oficial al competiției, compania folosește vizibilitatea turneului pentru a prezenta noile sale progrese tehnologice în domeniul display-urilor, axate pe optimizarea transmisiunilor sportive.

Pilonul central al noii generații de ecrane este tehnologia RGB MiniLED, augmentată prin sistemul de retroiluminare Chromagic, o soluție dezvoltată pentru a oferi culori mai naturale și o fidelitate vizuală superioară în redarea mișcărilor rapide specifice fotbalului.

Un spațiu pop-up deschis de curând la New York

Pentru a marca deschiderea oficială a turneului, compania a configurat un spațiu expozițional de tip pop-up activ timp de o săptămână la Hudson Yards, în New York.

Dezvoltat în colaborare cu Adidas, acest centru reunește instalații interactive dedicate fotbalului, zone de vizionare concepute pentru a reproduce acustica și atmosfera unui stadion, precum și activități de creație digitală.

Spațiul funcționează ca o platformă de testare în timp real, oferind vizitatorilor posibilitatea de a experimenta comportamentul ecranelor de mari dimensiuni în condiții diverse de iluminare și de a interacționa cu produsele din ecosistemul de entertainment al brandului.

Tehnologia care schimbă jocul

Asocierea cu Cupa Mondială servește, de asemenea, ca platformă de lansare pentru campania globală intitulată „Tehnologia care schimbă jocul”.

Noua strategie de marketing pune în prim-plan o gamă extinsă de produse flagship, concepute pentru a funcționa într-un mediu casnic conectat.

Dincolo de televizoarele bazate pe tehnologia RGB MiniLED, noua linie de produse prezentată în cadrul turneului include sisteme de climatizare din seria Air Master și frigidere din gama premium dotate cu ecrane inteligente, reflectând tendința actuală a industriei de a integra ecrane interactive în toate categoriile de aparate electrocasnice.

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