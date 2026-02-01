A primit, din greșeală, alt embrion

Tiffany Score și Steven Mills afirmă că, în aprilie 2025, clinica de fertilitate IVF Life ar fi implantat din greșeală în uterul femeii embrionul altei paciente. Procedura a dus la o sarcină dusă la termen, iar copilul s-a născut pe 11 decembrie 2025.

Cuplul spune că și-a dat seama imediat după naștere că ceva nu este în regulă, deoarece ambii părinți sunt caucazieni, iar copilul „prezenta trăsături fizice ale unei alte rase”, conform plângerii depuse în instanță. Testele genetice ulterioare au confirmat că bebelușul nu are nicio legătură biologică cu cei doi.

Ce s-a întâmplat cu embrionii lor

Score și Mills depozitaseră încă din 2020 trei embrioni viabili la clinică, pentru a fi folosiți ulterior în proceduri de fertilizare in vitro. După descoperirea erorii, avocatul cuplului a cerut explicații și a solicitat clinicii să spună ce s-a întâmplat cu embrionii lor și dacă nu cumva unul dintre ei a fost implantat altei persoane.

Avocatul celor doi, John Scarola, a cerut clinicii să identifice părinții biologici ai copilului și să ia legătura cu toate familiile care ar fi putut fi afectate de o posibilă încurcătură de embrioni.

Iubesc copilul care nu este al lor, dar se tem să nu le fie luat

Deși copilul nu este biologic al lor, cuplul spune că a dezvoltat o legătură emoțională puternică pe parcursul sarcinii și după naștere. Bebelușul se află în continuare în grija lor.

„S-au îndrăgostit de acest copil”, a declarat avocatul pentru presa americană. „Ar fi fericiți să îl crească, dar trăiesc cu teama că, la un moment dat, cineva ar putea apărea și să le ia copilul.” Cei doi afirmă că simt o obligație legală și morală de a-i reuni pe copil și pe părinții săi biologici, dacă aceștia își doresc acest lucru.

Cuplul cere în instanță măsuri urgente

Plângerea depusă în instanță solicită măsuri de urgență, inclusiv informarea tuturor pacienților care ar fi putut fi afectați, testări genetice extinse, plătite de clinică, clarificarea completă a modului în care s-a produs eroarea.

Clinica și medicul coordonator, Milton McNichol, nu au comentat în detaliu cazul, dar au transmis anterior că „cooperează activ cu o investigație” pentru a stabili sursa erorii.

Judecătorul care analizează cazul a spus că situația este una dificilă, deoarece nu există multe precedente legale clare pentru astfel de cazuri. Avocatul cuplului a recunoscut, la rândul său, că astfel de erori sunt extrem de rare, dar cu consecințe profunde pentru toate familiile implicate. Procesul este în desfășurare, iar instanța urmează să decidă ce obligații are clinica și ce se va întâmpla în final cu copilul.

