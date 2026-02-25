Peste un milion de euro în conturi, dar solicitau ajutor

Potrivit publicației Blic, parte a grupului Ringier, cuplul a solicitat în 2015 plăți suplimentare la pensia pentru limită de vârstă, declarând că trăiește exclusiv dintr-o pensie de 1.419 franci (aproximativ 1.490 de euro) și că deține puțin peste 70.000 de franci în trei conturi bancare.

În realitate, cei doi erau titularii a șapte conturi bancare, cu economii totale de aproximativ 1.050.000 de franci (circa 1,1 milioane de euro).

În timpul a două controale, în 2018 și 2021, soții nu au declarat conturile ascunse. Ba mai mult, au mai deschis încă unul, cu aproximativ 30.000 de franci.

Timp de 10 ani, cei doi au primit în total circa 280.000 de franci (aproximativ 294.000 de euro) sub formă de plăți suplimentare, sume ce le-au permis să își acopere cheltuielile fără a apela la propriile economii.

Autodenunț și condamnare pentru fraudă

Frauda ar fi putut rămâne nedescoperită dacă cei doi pensionari nu ar fi decis să se autodenunțe, din motive de conștiință, returnând sumele încasate nejustificat și beneficiind astfel de amnistie fiscală.

Cu toate acestea, nu au evitat răspunderea penală.

Parchetul a aplicat fiecăruia o amendă de 3.600 de franci (aproximativ 3.780 de euro), la care s-au adăugat cheltuieli de judecată de 1.000 de franci (circa 1.050 de euro).

Prin procedură simplificată, instanța i-a condamnat pentru „fraudă profesională”. De asemenea, li s-a aplicat o amendă de 14.400 de franci de persoană (aproximativ 15.100 de euro).

Elveția a introdus a 13-a pensie anuală

În Elveția, vârsta standard de pensionare este de 65 de ani atât pentru bărbați, cât și pentru femei (egalizată în 2025, după o tranziție graduală pentru femei de la 64 de ani).

Există posibilitatea pensionării anticipate (cu 1-2 ani mai devreme, cu reducerea pensiei cu 6,8-13,6%) sau amânate (până la 70 de ani, cu majorare).

Condiții pentru pensie completă:

  • Contribuții obligatorii timp de minim 44 de ani pentru bărbați și 43 pentru femei în cei 3 piloni (AHV statal, LPP ocupațional, economii private).
  • Perioada mai scurtă reduce pensia proporțional; străinii (inclusiv români) pot cumula contribuții din UE via acorduri bilaterale.

Din 2026 se introduce a 13-a pensie anuală (votată în 2024), majorând venitul mediu lunar (2.450-3.675 CHF pentru cupluri). Reprezintă o plată suplimentară a pensiei de stat, echivalentă cu o lună de pensie maximă, acordată pensionarilor cu venituri reduse. Este o măsură socială pentru circa un milion de beneficiari (peste 40% din pensionari), finanțată prin taxe mai mari pe avere și succesiuni mari.

