Viața trăită departe de lumea civilizată a fost un vis devenit realitate pentru familia din SUA

În 2019, un cuplu de aventurieri a achiziționat o casă în pustietate, departe de lumea civilizată și utilitățile clasice. Proprietatea se afla la o oră distanță de Taos, New Mexico.

Situată pe o proprietate de 161.874 mp, locuința era echipată cu panouri solare, un puț propriu și o fosă septică.

„Ne doream un loc unde să putem construi ce vrem, să medităm sub soare și să ne inspirăm din natură”, au declarat aceștia. Zona rurală și peisajele spectaculoase din Taos au fost exact ce căutau așa că s-au mutat imediat ce au considerat că și-au găsit liniștea.

Cum au trăit cei doi îndrăgostiți în sălbăticie, timp de doi ani

Timp de doi ani, viața lor la marginea deșertului a fost idilică. Diminețile începeau cu aprinderea sobei pe lemne, urmate de momente de meditație în fața ferestrelor care ofereau o priveliște panoramică asupra Munților Stâncoși.

„După-amiezile mergeam la plimbare cu câinii noștri și admiram apusurile magnifice”, au spus aceștia pentru Business Insider. Grădina lor le asigura legumele necesare, iar serile erau petrecute în familie, rezolvând puzzle-uri sub lumina lunii.

Ce i-a făcut pe cei doi îndrăgostiți să se răzgândească

Totul s-a schimbat în martie 2021, când femeia, aflată în ultima lună de sarcină, a suferit o hemoragie severă după nașterea fiului lor.

Deși locuiau la o oră distanță de cel mai apropiat spital, drumul cu ambulanța a durat aproape două ore, iar ea a avut nevoie de transfuzii de sânge pentru a supraviețui.

„Am realizat cât de vulnerabili eram departe de familie, prieteni și servicii medicale”, au mărturisit aceștia. În plus, viața izolată nu mai părea sustenabilă cu un copil. Singura altă familie cu copii din zonă locuia departe, iar activitățile extracurriculare ar fi implicat drumuri lungi cu mașina. După o analiză atentă, au hotărât să renunțe la traiul în deșert și să se mute înapoi în St. Louis.

Cuplul din SUA a dat viața idilică în deșert pe o casă într-un oraș aglomerat

După experiența traumatizantă din 2021, cuplul a decis să se mute de pe domeniul idilic de la marginea deșertului. Au ales să revină în St. Louis, iar acolo și-au construit o nouă viață de familie.

În decurs de două săptămâni, cuplul a vizitat 30 de case din diferite zone, inclusiv din oraș. Deși casele urbane erau mai mici și aveau curți reduse, apropierea de un parc, care găzduia evenimente sportive, piețe și festivaluri, a înclinat balanța.

„O casă veche de cărămidă ne-a atras atenția. În fiecare vizită, vedeam copii care se jucau pe stradă. Erau peste o duzină! Ne-a crescut inima de bucurie”, au spus aceștia. În iunie, familia s-a mutat în noua lor casă.

Cum s-a schimbat viața lor după ce s-au întors în oraș

Acum, cei doi trăiesc în aglomerația orașului, dar aleg să se bucure de un stil de viață liniștit, oferindu-i celui mic posibilitatea să se joace cu prietenii. Mutarea le-a oferit mai mult decât doar proximitatea față de familie și prieteni. Parcul din apropiere le permite copiilor să socializeze și să participe la activități. De asemenea, accesul rapid la facilitățile urbane și la spitale le oferă un sentiment de siguranță sporită.

Povestea celor doi americani amintește de cazul familiei de britanici care a renunțat la o vilă cu o chirie de 3.500 de euro pe lună pentru o casă în Grecia unde costurile ajung la 600 de euro. Familia a stârnit un val de reacții în mediul online, acolo unde a împărtășit povestea.