„Nu s-au tăiat salarii, dar e adevărat, foarte corect și cinstit că se muncește ceva mai mult la clasă cu aceiași bani. Aceasta este realitatea”, declara premierul, pentru Digi24. Bolojan adăuga că profesorii au o responsabilitate pentru „diferența mare dintre nota la clasă pe care un elev o primește și foarte bună, de altfel, și nota la examenele care se dau – bacalaureat sau capacitate”. De aceea, profesorii trebuie să muncească „ceva mai mult”.

În vremea asta, ministrul educației Daniel David și-a numit un șef de cabinet care nu cunoaște suficient limba română și a angajat o specialistă în Digital Media care să se ocupe de imaginea lui pe Facebook.

Un doctor contabil certat cu DEX-ul

Cabinetul ministrului educației numără, până în prezent, cinci membri salarizați, potrivit site-ului edu.ro. Directorul cabinetului este Răzvan Valentin Mustață, decanul Facultății de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor din cadrul Universității Babeș-Bolyai Cluj-Napoca.

Parcursul academic al acestuia a fost unul rapid – a sărit direct de la statutul de asistent universitar la cel de conferențiar, fără a fi lector. E un parcurs strâns legat de fostul decan al FSEGA Dumitru Matiș, căruia i-a succedat în funcție, în 2016, și pe care l-a avut coordonator la doctorat și coautor în majoritatea articolelor sau lucrărilor științifice pe care le-a semnat.

Mustață este conferențiar universitar, doctor în contabilitate și, ca membru în Senatul UBB, ocupă din 2020 funcția de șef al Comisiei pentru Asigurarea Calității și Dezvoltare Universitară.

Curiozități din fruntea Educației: domnul „Salar” și doamna PR pentru ministrul Daniel David
Extras din declarația de avere completată de Răzvan Mustață în 2022

În ciuda experiențelor și activităților din CV-ul său, afișat pe LinkedIn și pe site-ul oficial al FSEGA, șeful de cabinet al lui Daniel David scrie în declarațiile de avere că obține „salar”. Forma corectă a cuvântului, conform DEX online, este „salariu”, chiar dacă în limba vorbită se strecoară și forma scurtă, colocvială „salar”.

Nu e prima oară când un șef din Educație face greșeli de exprimare sau de scriere. Ceea ce e curios cu această greșeală a conferențiarului Mustață e că apare nu accidental, într-una sau două declarații de avere, ci în toate declarațiile de avere pe care le-a depus și care pot fi consultate în memoria internetului și pe site-ul oficial al UBB. Încă mai curios e că și mentorul lui Mustață, fostul decan Matiș, scria tot „salar” în declarațiile sale de avere.

Specialistă în postări pe Facebook

Cu master în Comunicare, Isabel Diana Leucuța a venit la Ministerul Educației și Cercetării tot de la UBB, unde, din iunie 2024, lucrează ca „social media specialist”.

Pe pagina de Facebook a UBB, câmpul muncii de care se ocupă, aproximativ jumătate dintre fotografiile și clipurile video postate sunt cu rectorul Daniel David.

Pe site-ul edu.ro, titulatura consilierei Leucuța este de „specialist social & digital media”. MEC are un Serviciu de Comunicare și un Birou de Presă, care se ocupă de relațiile instituției cu publicul și alte instituții.

Ziarul a solicitat de la minister lămuriri privind fișa postului ocupat de Leucuța. Din răspuns, reiese că aceasta se ocupă „în special” de imaginea ministrului. E și explicația pentru care, în aprilie anul acesta, consiliera a făcut parte din delegația oficială a Ministerului, alături de rectorul David și decanul Mustață, la vizita în SUA.

Cum scrie Biroul de Presă: „accord” și „socioeconomic”

„Doamna Isabel Leucuța a fost numită consilier în cadrul Cabinetului Ministrului, prin ordin de ministru, începând cu luna ianuarie 2025, având contract individual de muncă pe perioadă determinată, respectiv pe durata mandatului demnitarului, conform legii”, se arată în răspunsul Biroului de Presă al Ministerului. Un răspuns în care „acord” e scris „accord” și în care apar unele incoerențe („este cum se menționează”), dar asta nu e neapărat responsabilitatea profesorilor de la clasă, ci a autocorectării din soft.

„Atribuțiile în cadrul Cabinetului Ministrului se subsumează domeniului Aspecte transversale (în minister și cu alte autorități) și relația cu societatea și mediul socioeconomic, așa este cum se menționează și pe edu.ro, și sunt exercitate în acord cu pregătirea pe care o deține – specialist social & digital media, respectiv fișa postului”, precizează documentul de la MEC.

Fișa postului: „Participarea la reuniuni, evenimente și acțiuni”

Principalele atribuții ale consilierului Leucuța sunt listate astfel în răspunsul primit de Libertatea:

„- Gestionarea conturilor de social media ale ministerului în colaborare/consultare cu Biroul de Presă al MEC;

– Crearea de conținut pentru platformele de social media și website-ul ministerului în colaborare/consultare cu Biroul de Presă al MEC;

– Diseminarea informațiilor privind activitatea ministerului prin intermediul platformelor de social media și website-ul ministerului în colaborare/consultare cu Biroul de Presă al MEC;

– Participarea la reuniuni, evenimente și acțiuni care implică ministerul, în scopul realizării sarcinilor de serviciu;

– Contribuie la elaborarea strategiei de comunicare a ministrului, în concordanță cu obiectivele politice și administrative ale mandatului;

– Monitorizează aparițiile publice, mențiunile din mass-media și rețelele sociale care vizează în special ministrul și redactează rapoarte periodice;

– Colaborează cu departamentele tehnice ale ministerului pentru a traduce informațiile de specialitate într-un limbaj accesibil publicului”.

Toți consilierii ministrului iau spor de condiții vătămătoare

Salariul pe care-l încasează Isabel Leucuța „pentru categoria de personal în care se încadrează” este de 8.703 lei brut (5.091 de lei net).

„Acestuia i se adaugă sporul de condiții vătămătoare (300 de lei brut). Toți angajații cabinetului beneficiază de un singur spor, cel menționat mai sus, în sumă fixă de 300 lei brut (n.red. – în jur de 180 lei net), conform buletinelor de determinare a factorilor de risc (au fost identificați 5 factori de risc în baza unui raport tehnic de specialitate realizat de un institut de cercetare) din cadrul clădirilor în care își desfășoară activitatea”, susține răspunsul de la MEC.

Salariul de încadrare al unui profesor debutant cu studii superioare în mediul rural este de 3.770 de lei net. Salariul minim net pe economie este de 2.574 de lei, conform reglementărilor în vigoare.

