Abia luni, 16 februarie, autoritățile vor comunica dacă apa mai este contaminată bacteriologic.

De aproape o săptămână, apa din Curtea de Argeș nu mai este utilizabilă nici pentru spălat sau igienă personală, după depistarea unei bacterii periculoase în apa potabilă.

Locuitorii sunt nevoiți să transporte apă potabilă din rezervoarele amplasate în diverse puncte din oraș sau să o cumpere din magazine.

Problema a fost provocată de prezența unei bacterii periculoase care poate supraviețui fierberii.

Consumul de apă contaminată poate cauza diaree, crampe abdominale, dureri musculare severe și greață.

În urma descoperirii bacteriei, prefectura a suspectat că sursa contaminării ar putea fi dejecții aruncate în amonte.

„Deversările au loc pe albia râului Argeș, în zona Corbeni și Arefu. Practic, pe marginea râului și în apropierea barajului Vidraru”, a declarat Ioana Făcăleață, prefectul județului Argeș.

Pentru a identifica sursa poluării, au fost formate comisii mixte din angajați ai apelor române, poliție și jandarmerie, care investighează râurile din zonă.

Autoritățile prelevează probe o dată la două zile pentru a monitoriza calitatea apei. DSP a recoltat probe din nouă puncte din oraș, însă prezența bacteriei Clostridium a fost confirmată într-un singur punct.

„Rămân însă restricțiile pentru consumul de apă. Au fost luate probe ieri dimineață din nou de la mai multe puncte de la consumatori. Așteptăm rezultatele. Cel mai probabil luni după-amiază vor ieși și vom ști care este situația apei de la Curtea de Argeș”, a adăugat prefectul Făcăleață.

Chiar dacă bacteria dispare, apa distribuită prin rețeaua publică nu devine potabilă. Analizele au confirmat depășiri semnificative ale nivelurilor de aluminiu, fier și mangan. Apa care iese din stația de tratare rămâne tulbure, cu impurități care depășesc și de 12 ori limita admisă, iar locuitorii sunt nevoiți să se descurce cum pot până când autoritățile vor rezolva problema.

Bazinele de apă de la Curtea de Argeș, în care a fost găsită bacteria Clostridium, nu au fost curățate de 20 de ani.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE