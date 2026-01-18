În evidența contabilă apar cheltuieli de peste 32 de milioane de lei, adică 6,4 milioane de euro, pentru vila din Aviatorilor 86, potrivit unui raport recent al Curții de Conturi, notează sursa citată.

Amintim că recorder.ro și g4media.ro au scris în februarie 2024 că Regia Protocolului de Stat (RA-APPS) renovează o vilă de 1.100 mp pe Bulevardul Aviatorilor nr. 86 din București, jurnaliștii susținând că destinația este pentru Klaus Iohannis, care la finalul mandatului a fost obligat de lege să părăsească locuința din Cartierul Primăverii. recorder.ro a avansat suma de 7 milioane de euro, iar g4media.ro a scris că e vorba de 9 milioane de euro.

Tot în februarie 2024, dar la scurt timp, Administrația Prezidențială a transmis că „nu există nicio solicitare din partea președintelui României, Klaus Iohannis, sau a Administrației Prezidențiale pentru atribuirea unei locuințe de protocol“ după încheierea mandatului președintelui. Iar președintele Iohannis a spus o lună mai târziu: „Nu am solicitat o locuință și nici nu mi s-a oferit”.

În noiembrie 2024, Libertatea a obținut și a publicat un document din Guvernul României care arăta că vila din Aviatorilor era pentru „persoanele care au avut calitatea de șef al statului român”, dar nu scria că este pentru Iohannis.

Hotărârea de Guvern semnată în august 2022 de fostul premier Nicolae Ciucă

În februarie 2025, Klaus Iohannis și-a încheiat mandatul de președinte și s-a mutat la Sibiu, unde locuiește și acum.

Ulterior, în vara lui 2025, vila de protocol din Aviatorilor 86 a trecut din domeniul public al statului în domeniul privat, iar în octombrie 2025 a fost scoasă la închiriat cu un preț de 35.000 de euro lunar. De atunci, nu se mai știe nimic despre situația imobilului sau dacă a fost închiriat.

