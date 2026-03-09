Martorii oculari au raportat pe platforma European-Mediterranean Seismological Centre (EMSC) că mișcările telurice au durat aproximativ zece secunde.

„A fost un zgomot puternic și a durat mult”, a descris o persoană. În orașul Merkezefendi, situat la aproximativ 31 de kilometri de epicentru, locuitorii au afirmat că au fost „zguduiți foarte puternic”. Cu toate acestea, EMSC a confirmat că nu există pericol de tsunami.

Deși cutremurul a fost resimțit pe o arie largă, autoritățile turce au anunțat că nu au fost raportate pagube materiale, iar verificările continuă.

„Nu s-au înregistrat daune în urma seismului”, a declarat Afad.

Regiunea Denizli este cunoscută pentru atracția sa turistică faimoasă la nivel mondial, bazinele de travertin de la Pamukkale. Turcia este o țară expusă frecvent riscului de cutremure din cauza numeroaselor falii tectonice active, iar metropola Istanbul rămâne una dintre cele mai expuse regiuni.

Acesta este al doilea cutremur major în regiune într-un interval de două zile. Duminică, un seism a fost înregistrat în nord-vestul Greciei, în regiunea Epir.

Insolvențe și executări silite pe piața imobiliară din Iași. Cât a ajuns să coste un bloc întreg scos la licitație în cartierul Bucium
