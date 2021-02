Epicentrul cutremurului de pe 13 februarie a fost în largul coastei prefecturii Fukushima la o adâncime de 60 km, a transmis agenția niponă, adăugând că nu a fost emisă o avertizare de tsunami.



Cutremurul a avut loc la ora 23:08 ora locală (1408 GMT) și a zguduit clădirile din capitala Tokyo.

Nu au existat informaţii privind nereguli la instalaţia nucleară de la Tokaimura, a anunţat postul public NHK.

BREAKING: Large magnitude 7.2 earthquake strikes off the coast of Japan. Shaking felt across a large area including in Tokyo. #Japan #earthquake

pic.twitter.com/Kl6TK2FSJ3