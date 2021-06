Departamentul de Analiză şi Supravegherea Mediului din cadrul Comisariatului Energiei Atomice şi Energiei Alternative (CEA-Dase) a anunţat că seismul a avut o magnitudine de 4,3 şi epicentrul la nord-vest de Strasbourg.

Este cel mai puternic resimţit în acest oraş, la câteva luni după oprirea unui proiect geotermal în nordul oraşului, un seism clasat drept „indus” de către reţeaua naţională franceză de supraveghere seismică Renass, informează Switzerland.in-24.



M4.0 #earthquake (#séisme #TremblementDeTerre) strikes 9 km NE of #Strasbourg (#France) 14 min ago. Updated map of its effects: pic.twitter.com/eh1Xg1q1Fr