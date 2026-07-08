Potrivit TechCrunch, lansarea ar putea aduce îmbunătățiri semnificative în linia Pixel 11, inclusiv un nou model de culoare aurie.

Invitațiile distribuite către publicații precum The Verge și Bloomberg sugerează că Pixel 11 va avea margini mai subțiri și o bară elegantă, neagră, de cameră, în timp ce Pixel 11 Pro ar putea fi mai subțire decât modelul anterior.

Pixel 11 Pro Fold ar avea, de asemenea, o carcasă mai ușoară și un design modificat pentru camera foto. Un detaliu controversat este renunțarea la opțiunea de stocare de 128 GB, ceea ce ar putea duce la prețuri mai mari, toate modelele începând de la 256 GB.

Acest lucru ridică întrebări despre accesibilitatea dispozitivelor pentru utilizatorii obișnuiți. Anul trecut, pe 20 august, Google a lansat Pixel 10, Pixel Watch 4 și o pereche de căști din seria A.

Evenimentul din 2025 a inclus, însă, momente criticate pentru prezența celebrităților precum Jimmy Fallon și Jonas Brothers, o abordare pe care publicul speră să nu o vadă repetată.

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