Trump, vehement în legătură cu relațiile comerciale cu Spania

„Nu vreau să fac niciun schimb comercial cu ei”, a declarat Trump la summitul NATO din capitala Turciei, Ankara. El a părut să facă aceste comentarii secretarului Trezoreriei, Scott Bessent, care a răspuns: „da, domnule”, potrivit NBC.

„Nici măcar să nu mai vorbiți cu ei. Sunt un caz pierdut. Sunt niște oameni răi”, i-a spus apoi Trump, lui Mark Rutte, în timpul unei întâlniri.

El a spus că Spania „a câștigat foarte mulți bani cu noi”, dar că „va avea grijă să câștige mult mai puțini”.

Noile date NATO publicate ieri arată că Spania este una dintre numeroasele țări care nu au îndeplinit obiectivul de lungă durată al alianței de a cheltui 2% din PIB-ul său pentru apărare.

Spania a refuzat și ca bazele militare gestionate în comun cu SUA pe teritoriul său să fie folosite pentru a ataca Iranul.

Politicile comerciale ale UE bat deciziile lui Trump

Remarcile președintelui SUA contrastează puternic cu modul în care funcționează politica comercială a Uniunii Europene. De la crearea pieței unice în 1993, tarifele, acordurile comerciale și alte măsuri în acest domeniu au fost o competență exclusivă a UE, exercitată prin intermediul Comisiei Europene.

Orice măsură care vizează unul dintre cele 27 de state membre ar avea repercusiuni asupra pieței unice în ansamblu și ar putea declanșa un răspuns coordonat din partea Bruxelles-ului.

Fluxurile comerciale dintre două dintre aceste țări nici măcar nu sunt considerate exporturi, ci mai degrabă „livrare intra-UE”. Această interconectare înseamnă, de asemenea, că, spre exemplu, portocalele cultivate în Valencia pot fi procesate într-o altă țară europeană înainte de a fi expediate în SUA, astfel încât o mișcare unilaterală împotriva Spaniei ar crea dificultăți practice și juridice majore, potrivit Euronews.

„Guvernul federal al SUA știe cum sunt gestionate relațiile comerciale ale UE și nu este interesat să rupă legăturile comerciale”, a răspuns Teresa Ribera, șefa concurenței UE și fost ministru în guvernul lui Pedro Sánchez, în martie anul trecut, când a fost întrebată despre această problemă după ce Trump a amenințat din nou Spania.

SUA câștigă mai mult din comerțul cu Spania decât invers

Cifrele arată o relație comercială asimetrică. Conform datelor din 2025, doar 4,9% din exporturile de bunuri ale Spaniei merg către Statele Unite, în valoare de aproximativ 18 miliarde de euro, o pondere care o face mai puțin dependentă decât țări precum Italia (10,7%) sau Germania (9,9%).

În schimb, exporturile SUA către Spania se ridică la aproximativ 23 de miliarde de euro, ceea ce înseamnă că, din punct de vedere tehnic, gigantul american înregistrează un excedent comercial pe această rută. Acestea fiind spuse, exporturile către Spania reprezintă doar aproximativ 1,2% din totalul exporturilor SUA.

În plus, Spania se bucură de un statut privilegiat în temeiul Regulamentului de Administrare a Exporturilor din SUA (EAR). Aceasta aparține grupei A:5, alături de Germania, Franța, Italia, Regatul Unit, Japonia și Coreea de Sud, categoria care beneficiază de cel mai favorabil regim de licențe de export.

Pedro Sanchez

De altfel, biroul prim-ministrului spaniol Pedro Sanchez a minimalizat comentariile lui Trump, spunând într-un comunicat că tratează ordinul său ca fiind „o treabă obișnuită” și nu intenționează să schimbe relațiile „excelente” pe care le are cu Washingtonul, a relatat Reuters.

În timpul întâlnirii cu Mark Rutte, secretarul general, președintele SUA a declarat că „este dezamăgit de NATO” din cauza atitudinii față de subiectul Groenlanda și a faptului că nu a ajutat SUA în războiul din Iran.

Donald Trump se referea la desfășurarea de trupe NATO pe insula nordică în ianuarie anul acesta, în urma discuțiilor tensionate de la Casa Albă pe tema viitorului Groenlandei.

Președintele a recunoscut că nu a vorbit cu Mark Rutte înainte de a se alătura Israelului în atacurile asupra Iranului, adăugând că, dacă ar fi făcut-o, modul în care a decurs războiul din Iran „ar fi putut fi diferit, dar nu aveam nevoie de ajutor”.

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