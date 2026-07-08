Vacanța lui Florin Ristei s-a încheiat cu o experiență neplăcută. Artistul a rămas fără bagaj în urma unui zbor, iar trollerul i-a fost returnat după aproape două săptămâni. Când l-a primit, valiza era vizibil avariată, însă cântărețul a ales să trateze întreaga situație cu umor.

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Bagajul a ajuns la destinație după aproape două săptămâni

Florin Ristei a povestit pe rețelele de socializare că bagajul său s-a pierdut în timpul transportului și a fost recuperat abia după aproape două săptămâni.

În momentul în care i-a fost înapoiat, artistul a constatat că trolerul era serios deteriorat. Valiza avea bucăți lipsă, prezenta urme vizibile de uzură și fusese lipită cu bandă adezivă pentru a putea fi transportată.

„A ajuns și bagajul meu cu avionul, după ce, probabil, a fost călcat de un alt avion”, a transmis Florin Ristei pe rețelele de socializare.

Artistul a făcut haz de necaz

Deși situația l-ar fi putut nemulțumi, Florin Ristei a ales să trateze incidentul în stilul său caracteristic și a făcut mai multe glume pe seama bagajului deteriorat.

Artistul a publicat imagini cu valiza și a spus că, dacă tot bagajul a rămas atât de mult timp în posesia companiei aeriene, angajații ar fi putut profita de ocazie pentru a-i spăla și hainele aflate în interior.

„Acum mie îmi pare rău nu neapărat că s-a stricat bagajul. S-a stricat, s-a stricat. Da, puteau, dacă tot l-au ținut două săptămâni, o săptămână și ceva, două, să-mi spele și mie chiloții ăia. Dacă dădeau un pic la o parte primul buzunar acolo, erau fix toți chiloții murdari deasupra. Altceva nu mi-am lăsat. Putea să-i spele la mână, la râu…”, a povestit Florin Ristei pe rețelele de socializare.

Artistul a împărtășit cu urmăritorii săi imagini cu trollerul avariat, iar postările au strâns numeroase reacții. Deși bagajul a fost recuperat într-o stare departe de cea în care fusese predat companiei aeriene, Florin Ristei a preferat să privească întreaga întâmplare cu umor, transformând incidentul într-un moment amuzant pentru comunitatea sa online.

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