Chiar înainte de plecare, cancelarul german a lăudat proiectul de miliarde de euro. Câștigarea contractului companiei germane TKMS este „o veste bună pentru securitatea și economia noastră”, a spus Merz.

În același timp, el a descris acordul drept „unul dintre cele mai mari, dacă nu chiar cel mai mare contract de armament din istoria Republicii Federale Germania”.

TKMS va construi, împreună cu un partener norvegian, 12 submarine pentru Canada – valoarea contractului ajungând la 62 de miliarde de euro. Pentru Merz, acordul reprezintă mult mai mult decât un succes economic.

„Construim un NATO mai european. Consolidăm acest lucru și prin industria noastră de apărare”, a declarat cancelarul.

Și fosta strategă NATO Stefanie Babst vede în acest acord un semnal strategic: „Canada va continua să se implice pentru securitatea Europei și se aliniază cu noi în ceea ce privește politica de apărare”.

Friedrich Merz invocă „spiritul de la Ankara”

Cu acest avantaj, cancelarul german pleacă spre Ankara. Pentru prima dată, soția lui Friedrich Merz, Charlotte, îl însoțește la summitul NATO.

„În fiecare zi, Moscova ne testează hotărârea”, avertizează cancelarul.

Mesajul său pentru aliați este: „Cu atât mai important este ca la Ankara să transmitem un semnal de forță și unitate”. Iar obiectivul său este un „spirit de la Ankara”.

Liderii de stat și de guvern ai celor 32 de țări membre NATO discută la summit despre viitorul Ucrainei și despre răspunsul la intensificarea atacurilor Rusiei.

Ucraina nu va fi abandonată. Înaintea reuniunii, statele membre ale Alianței au convenit deja să pună la dispoziție, în 2026 și 2027, câte cel puțin 70 de miliarde de euro anual pentru ajutor militar și instruire.

Expertă: Banii singuri nu îl pot pune la pământ pe Putin

Experta Stefanie Babst avertizează însă: „Banii singuri nu îl poți pune la pământ pe Putin”.

Potrivit acesteia, liderul rus dorește să continue „războiul său de agresiune împotriva Ucrainei”, în ciuda sprijinului financiar și militar oferit de Europa.

Motivul: știe că se poate baza pe susținătorii săi de la Beijing și Teheran.

Își va intensifica sau nu Donald Trump presiunile asupra lui Putin

În ceea ce privește Ucraina, președintele american Donald Trump (80 de ani) pare că își schimbă poziția.

La summitul G7 de la Évian (Franța), în luna iunie, el s-a declarat impresionat de faptul că Ucraina se află într-o situație mai bună în lupta de apărare împotriva Rusiei decât în anii anteriori.

De asemenea, el și-a arătat o disponibilitate mai mare de a contribui la creșterea presiunilor asupra Rusiei.

Experta NATO Stefanie Babst avertizează că flota-fantomă a Rusiei continuă să transporte „cantități mari de petrol și gaze către India și China, chiar sub ochii noștri, prin Marea Baltică”.

Prin „flota-fantomă” sunt desemnate petrolierele care transportă în secret petrol pentru Rusia și permit astfel evitarea sancțiunilor impuse de Uniunea Europeană.

Expert militar: Trebuie șuruburi strânse împotriva lui Vladimir Putin

Babst consideră necesare noi „șuruburi strânse” împotriva lui Putin. Ea se referă la sancțiuni și mai dure contra petrolierelor din flota-fantomă și la măsuri punitive mai ferme împotriva companiilor care ajută Moscova să ocolească sancțiunile occidentale.

Expertul militar ucrainean Nico Lange (51 de ani) rezumă astfel: „Arme, o producție ridicată de armament, politicieni cu coloană vertebrală, dispuși să riposteze – aceasta este limba pe care Kremlinul o înțelege”.

Potrivit dorinței guvernului german, summitul NATO ar trebui să transmită exact acest mesaj. Acum, ceilalți parteneri trebuie doar să-i urmeze exemplul.

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