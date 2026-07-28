Mallul din Kashima s-a prăbușit după cutremur

„În orașul Kashima, etajul al doilea al unui complex comercial s-a prăbușit, lăsând multe persoane blocate în interior”, au declarat pompierii într-un comunicat oficial.

Poliția a declarat anterior că a primit sesizări privind ceea ce părea a fi o explozie la centrul comercial Aeon Mall din regiunea Kumamoto, fără a exista informații cu privire la pagube sau victime.

Blast at shopping mall in Kumamoto after quake



An explosion occurred at Aeon Mall Kumamoto on July 28, causing the second floor to collapse and trapping multiple people inside, according to fire officials.



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Cutremur cu magnitudinea de 7,1 în insula Kyushu din Japonia

Un cutremur puternic a provocat prăbușirea unor clădiri și a declanșat incendii în sud-vestul Japoniei, a declarat marți prim-ministrul Sanae Takaichi, iar postul de televiziune NHK a precizat că cel puțin 50 de persoane au fost transportate la spital.

Imaginile difuzate de NHK au arătat mai multe incendii, poduri avariate, un tren de marfă deraiat și drumuri crăpate în urma cutremurului de pe insula Kyushu. Postul de televiziune a raportat cel puțin 12 case prăbușite.

Cutremurul, care a avut loc la ora 16:27 (07:27 GMT), a avut o magnitudine de 7,1, potrivit Agenției Meteorologice a Japoniei, dar a atins nivelul maxim posibil de șapte pe scara Shindo de măsurare a intensității cutremurelor din Japonia. Serviciul Geologic al Statelor Unite (USGS) a măsurat cutremurul – unul dintre sutele care lovesc Japonia în fiecare an – la 6,8. Marea majoritate a acestora provoacă pagube minore.

„Încă evaluăm amploarea rănilor și a pagubelor materiale, dar am fost informată că au existat deja mai mulți răniți. În unele zone se înregistrează întreruperi de curent și incendii, drumurile și podurile au fost avariate, iar clădirile s-au prăbușit”, a declarat Takaichi.

Agenția Meteorologică a Japoniei (JMA) a emis inițial o alertă pentru un posibil tsunami de până la un metru (trei picioare), dar a retras avertismentul în jurul orei 18:10.

„Acest cutremur s-a produs în interiorul țării și, până în prezent, nu s-a observat nicio activitate de tip tsunami. Din acest motiv, sperăm să ridicăm avertismentul de tsunami într-o etapă relativ timpurie, în funcție de evoluția viitoare a nivelului mării”, a declarat un purtător de cuvânt al Agenției Meteorologice a Japoniei.

Nu s-au înregistrat anomalii imediate la centralele nucleare, a precizat Autoritatea de Reglementare Nucleară.

Aproximativ 45.000 de gospodării și instalații sunt fără curent electric în regiunea Kumamoto, potrivit companiei locale de utilități Kyushu Electric Power. Compania a adăugat că cele trei reactoare nucleare care funcționau în regiune la momentul respectiv funcționau normal.

A magnitude 7.1 quake struck Kumamoto Prefecture on July 28, registering the highest intensity of 7 on the Japanese scale in some areas. A tsunami advisory has been issued for the coasts of the Ariake Sea and the Yatsushiro Sea.

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Replici puternice la 30 de minute după cutremurul de 7,1

Un jurnalist al NHK, purtând o cască de protecție, a relatat în direct că cutremurul continua la aproximativ o jumătate de oră după producerea acestuia, redacția tremurând atât de violent, încât era dificil să rămâi în picioare.

„Cutremurul continuă chiar în timp ce vorbesc. Inclusiv eu, s-ar putea ca unii oameni să simtă că le bate inima cu putere. Când s-a produs cutremurul, zguduiturile au fost atât de puternice, încât nu am putut să stau în picioare. Vă rugăm să fiți conștienți de posibilitatea ca zguduiturile să continue și după aceasta”, a spus jurnalistul.

Kumamoto a fost lovit de două cutremure devastatoare în 2016 – unul cu magnitudinea de 6,5, urmat două zile mai târziu de unul cu magnitudinea de 7,3 – care au provocat moartea a 273 de persoane și rănirea a peste 2.800.

Un cutremur cu magnitudinea de 7,2 a lovit nordul Japoniei pe 25 iunie, dar nu a provocat victime sau pagube majore.

Japonia este una dintre cele mai active țări din punct de vedere seismic la nivel mondial, fiind situată pe patru plăci tectonice majore de-a lungul marginii vestice a „Inelului de Foc” al Pacificului.

Arhipelagul, care găzduiește aproximativ 125 de milioane de oameni, înregistrează de obicei sute de cutremure în fiecare an și reprezintă aproximativ 18% din totalul cutremurelor mondiale.

Marea majoritate a acestora sunt de intensitate redusă, deși pagubele pe care le provoacă variază în funcție de locație și de adâncimea la care se produc sub suprafața Pământului.

Japonia este bântuită de amintirea unui cutremur submarin de o magnitudine uriașă de 9,0 din 2011, care a declanșat un tsunami ce a provocat moartea sau dispariția a aproximativ 18.500 de persoane și a distrus centrala nucleară de la Fukushima.

Un cutremur cu magnitudinea de 7,7 a lovit nordul țării pe 20 aprilie anul acesta, rănind cel puțin 10 persoane și zguduind clădiri mari din Tokyo.

Acest lucru a determinat autoritățile să emită o avertizare specială privind un risc crescut de cutremure cu magnitudinea de 8,0 sau mai mare.

Avertizarea a fost ridicată după o săptămână.

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