Două cutremure produse în două zile

Un cutremur cu magnitudinea 4,4 s-a produs vineri, la ora 14.18, în Oltenia, județul Gorj.

Seismul a avut loc la o adâncime de 15 km, fiind clasificat drept un cutremur de intensitate medie, cu un caracter de suprafață. Acesta a putut fi resimțit local, în special în zonele apropiate epicentrului.

Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 16 km nord-vest de Târgu Jiu, 67 km sud de Hunedoara, 73 km nord-est de Drobeta-Turnu Severin, 81 km sud de Deva și 93 km vest de Râmnicu Vâlcea.

De asemenea, un cutremur cu magnitudinea 3,5 pe scara Richter a avut loc joi, 21 august, la ora 11.02, potrivit sursei citate. El s-a produs în zona seismică Vrancea, Buzău, la adâncimea de 123,1 km.

Anul trecut, cel mai mare cutremur resimțit în România a fost în zona seismică Vrancea, la Buzău, și a avut magnitudinea de 5,4 grade pe scara Richter.

Cel mai cunoscut și unul dintre cele mai puternice cutremure din istoria României s-a produs la data de 4 martie 1977. Acesta s-a produs în zona Vrancea la o adâncime de 94 km și a avut o magnitudine de 7,4 grade pe scara Richter și a durat 55 de secunde.

Ce trebuie să faci în cazul unui cutremur

Ce trebuie să faceți dacă vă aflați în interiorul unei clădiri atunci când se produce un cutremur:

Rămâneţi pe loc, nu încercaţi să ieşiți afară sau nu vă duceţi pe balcon;

Protejați-vă sub tocul ușii, sub o grindă, lângă un perete de rezistență sau adăpostiţi-vă sub o masă, sub un birou sau sub o piesă solidă de mobilier şi ţineţi-vă bine de aceasta;

Dacă sunteţi pe un hol, aşezaţi-vă în poziţia ghemuit lângă un perete interior. Protejaţi-vă capul şi faţa cu ajutorul brațelor; Îndepărtaţi-vă de ferestre, geamuri, oglinzi, biblioteci, mobile înalte, aparate de iluminat, etc.;

Dacă sunteţi într-un loc public, precum un mall sau un magazin, adăpostiţi-vă cât mai departe de ferestre ori de raioanele cu obiecte voluminoase și grele. Nu ieşiţi afară, pentru că aţi putea fi rănit grav;

Sub nicio formă nu utilizaţi liftul. Dacă vă aflați în lift în timpul producerii cutremurului, apăsaţi butonul de urgenţă. Când liftul se opreşte, încercați să ieşiţi cât mai repede din lift şi adăpostiţi-vă într-un loc sigur.





