Liderul social-democrat a avertizat că stabilitatea țării nu înseamnă „supunere” și a anunțat că PSD va decide în curând dacă va mai rămâne la guvernare.

„Bolojan nu este doar premierul USR”

Aflat la Constanța, Grindeanu a dorit să clarifice declarațiile dintr-un interviu recent, care au provocat reacții aprinse pe scena politică, în special din partea PNL.

Acesta a subliniat că, într-o coaliție formată din patru partide și grupul minorităților, șeful Guvernului trebuie să răspundă în fața tuturor formațiunilor susținătoare.

„Din punctul nostru de vedere, România nu poate fi guvernată doar prin aroganță și prin a da impresia că un premier al unei coaliții aparține unui singur partid”, a afirmat Sorin Grindeanu.

Liderul PSD a punctat o anomalie percepută în interiorul alianței: deși Ilie Bolojan provine din rândurile PNL, social-democrații susțin că acesta a acționat exclusiv în favoarea altui partener.

„A fost premierul mai degrabă a unei formațiuni din această coaliție și aia nu e PNL-ul, e USR-ul”, a precizat Sorin Grindeanu.

Mesajul PSD

Președintele PSD a reamintit contextul dificil din primăvara-vara anului trecut, susținând că partidul său a ales calea responsabilității intrând la guvernare pentru a proteja economia, investițiile și siguranța socială a românilor, în ciuda faptului că trecerea în opoziție ar fi fost o decizie politic mai simplă.

Totuși, Grindeanu a transmis un mesaj intransigent partenerilor de guvernare: „Să știți că stabilitatea nu înseamnă supunere. Dacă se așteaptă cineva din partea noastră să avem această atitudine, se înșeală. Suntem la guvernare atâta timp cât avem un cuvânt real de spus”.

Referitor la presiunile din spațiul public, liderul PSD a adăugat ironic: „Cei care mă cunosc pe mine și cei care cunosc echipa mea știu că reacționăm extrem de bine la ultimatumuri de acest tip.”

Ce urmează

La opt luni de la preluarea mandatului, PSD se pregătește de o analiză internă decisivă care ar putea reconfigura scena politică.

Potrivit lui Sorin Grindeanu, partidul va supune dezbaterii următoarele opțiuni privind viitorul său la Palatul Victoria:

Menținerea actualei formule: Continuarea guvernării alături de cele 3 partide și grupul minorităților. O coaliție restrânsă: Continuarea guvernării într-o formulă cu mai puține partide. Ieșirea de la guvernare sau explorarea altor „variante” politice.

