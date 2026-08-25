Prima Doamnă a României a participat la summitul organizat de Olena Zelenska la Kiev

Sub motto-ul „Lumea în 2026: stabilitate în vremuri incerte”, summitul s-a concentrat pe reziliența societăților în fața crizelor și incertitudinii. Mirabela Grădinaru a fost prezentă la Kiev de Ziua Independenței Ucrainei.

Participanții au discutat despre capacitatea comunităților de a se adapta și de a rămâne unite, contribuind astfel la stabilitatea cetățenilor. Administrația Prezidențială a subliniat că fiecare delegație a împărtășit lecții valoroase despre regenerarea și adaptabilitatea instituțiilor și oamenilor în situații de presiune.

Ce cuvânt a ales Mirabela Grădinaru pentru vocabularul lansat la Kiev

Un moment important al evenimentului a fost lansarea Vocabularului Global al Rezilienței, o inițiativă care își propune să evidențieze concepte cheie legate de reziliență, caracteristice fiecărei națiuni participante. România a contribuit cu termenul „dârzenie”.

Mirabela Grădinaru a explicat și motivele pentru care l-a ales pentru vocabularul lansat la Kiev: „Cuvântul dârzenie exprimă hotărâre, dar și capacitatea oamenilor și a comunităților de a rămâne în picioare atunci când circumstanțele sunt dificile, păstrându-și demnitatea, esența și sentimentul responsabilității.

Este vorba despre protejarea a ceea ce este esențial, despre sprijinul reciproc și despre apărarea valorilor comune ale comunității noastre”, a spus partenera lui Nicușor Dan.

Ce înseamnă și de unde provine cuvântul „dârzenie”

Substantivul dârzenie denumește o trăsătură morală sau o stare sufletească caracterizată prin voință neclintită, fermitate și capacitatea de a rezista în fața greutăților fără a ceda. Este o calitate a omului care dă dovadă de tărie de caracter și perseverență extremă.

Originea cuvântului „dârz”,de la care provine „dârzenie”, este considerată nesigură. Dicționarele etimologice au propus mai multe explicații privind proveniența sa, însă originea exactă nu este stabilită cu certitudine. Acest lucru face ca „dârz” și cuvintele formate de la el să fie interesante din punct de vedere lingvistic.

Mirabela Grădinaru a adus un omagiu rezilienței poporului ucrainean

În discursul său, Mirabela Grădinaru a adus un omagiu rezilienței poporului ucrainean, care continuă să-și apere identitatea și libertatea în fața provocărilor războiului. Prima Doamnă a subliniat, de asemenea, solidaritatea manifestată de români față de vecinii ucraineni, prin sprijinul oferit familiilor și copiilor refugiați și prin eforturile umanitare.

„În fața provocărilor pe care le împărtășim astăzi, se desprinde un adevăr fundamental – atunci când societățile rămân unite, presiunea nu le poate fragiliza. Dimpotrivă, va scoate în evidență cu și mai multă claritate forța interioară de care acestea dispun”, a declarat aceasta.

Inițiat în 2020 de Olena Zelenska, summitul dedicat partenerilor liderilor mondiali este o platformă internațională de dezbatere pe teme de interes major, precum dezvoltarea societății, bunăstarea cetățenilor, educația și sănătatea. Evenimentul din acest an a reafirmat importanța cooperării globale în fața incertitudinilor și a crizelor, consolidând dialogul între națiuni.

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