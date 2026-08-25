Prima Doamnă a României a participat la summitul organizat de Olena Zelenska la Kiev

Sub motto-ul „Lumea în 2026: stabilitate în vremuri incerte”, summitul s-a concentrat pe reziliența societăților în fața crizelor și incertitudinii. Mirabela Grădinaru a fost prezentă la Kiev de Ziua Independenței Ucrainei.

Participanții au discutat despre capacitatea comunităților de a se adapta și de a rămâne unite, contribuind astfel la stabilitatea cetățenilor. Administrația Prezidențială a subliniat că fiecare delegație a împărtășit lecții valoroase despre regenerarea și adaptabilitatea instituțiilor și oamenilor în situații de presiune.

Ce cuvânt a ales Mirabela Grădinaru pentru vocabularul lansat la Kiev

Un moment important al evenimentului a fost lansarea Vocabularului Global al Rezilienței, o inițiativă care își propune să evidențieze concepte cheie legate de reziliență, caracteristice fiecărei națiuni participante. România a contribuit cu termenul „dârzenie”.

Mirabela Grădinaru a explicat și motivele pentru care l-a ales pentru vocabularul lansat la Kiev: „Cuvântul dârzenie exprimă hotărâre, dar și capacitatea oamenilor și a comunităților de a rămâne în picioare atunci când circumstanțele sunt dificile, păstrându-și demnitatea, esența și sentimentul responsabilității.

Este vorba despre protejarea a ceea ce este esențial, despre sprijinul reciproc și despre apărarea valorilor comune ale comunității noastre”, a spus partenera lui Nicușor Dan.

Ce înseamnă și de unde provine cuvântul „dârzenie”

Substantivul dârzenie denumește o trăsătură morală sau o stare sufletească caracterizată prin voință neclintită, fermitate și capacitatea de a rezista în fața greutăților fără a ceda. Este o calitate a omului care dă dovadă de tărie de caracter și perseverență extremă.

Originea cuvântului „dârz”,de la care provine „dârzenie”, este considerată nesigură. Dicționarele etimologice au propus mai multe explicații privind proveniența sa, însă originea exactă nu este stabilită cu certitudine. Acest lucru face ca „dârz” și cuvintele formate de la el să fie interesante din punct de vedere lingvistic.

Mirabela Grădinaru a adus un omagiu rezilienței poporului ucrainean

În discursul său, Mirabela Grădinaru a adus un omagiu rezilienței poporului ucrainean, care continuă să-și apere identitatea și libertatea în fața provocărilor războiului. Prima Doamnă a subliniat, de asemenea, solidaritatea manifestată de români față de vecinii ucraineni, prin sprijinul oferit familiilor și copiilor refugiați și prin eforturile umanitare.

„În fața provocărilor pe care le împărtășim astăzi, se desprinde un adevăr fundamental – atunci când societățile rămân unite, presiunea nu le poate fragiliza. Dimpotrivă, va scoate în evidență cu și mai multă claritate forța interioară de care acestea dispun”, a declarat aceasta.

Inițiat în 2020 de Olena Zelenska, summitul dedicat partenerilor liderilor mondiali este o platformă internațională de dezbatere pe teme de interes major, precum dezvoltarea societății, bunăstarea cetățenilor, educația și sănătatea. Evenimentul din acest an a reafirmat importanța cooperării globale în fața incertitudinilor și a crizelor, consolidând dialogul între națiuni.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
WOW! E frumoasă, naturală, extrem de discretă și este cu 19 ani mai tânără decât Kelemen Hunor! Cum arată Eva, soția de 39 de ani a liderului UDMR și, surpriză uriașă, cu ce se ocupă
Viva.ro
WOW! E frumoasă, naturală, extrem de discretă și este cu 19 ani mai tânără decât Kelemen Hunor! Cum arată Eva, soția de 39 de ani a liderului UDMR și, surpriză uriașă, cu ce se ocupă
Așa arată azi fosta vedetă sexy din România! A dat aparițiile excentrice pe Biserică și Biblia i-a devenit cel mai de preț accesoriu! Uită-te bine la ea, îți dai seama cine e în poză? Ai văzut-o ani de zile la TV
Unica.ro
Așa arată azi fosta vedetă sexy din România! A dat aparițiile excentrice pe Biserică și Biblia i-a devenit cel mai de preț accesoriu! Uită-te bine la ea, îți dai seama cine e în poză? Ai văzut-o ani de zile la TV
Au spus "DA!" după 25 de ani de relație. Celebrul cuplu s-a căsătorit în cadrul unei ceremonii intime care a avut loc recent. Foto
Elle.ro
Au spus "DA!" după 25 de ani de relație. Celebrul cuplu s-a căsătorit în cadrul unei ceremonii intime care a avut loc recent. Foto
gsp
Prinși în «ofsaid» » Internaţionalul n-a mai putut ascunde relația cu Valentina: „Ești în patul lui!”
GSP.RO
Prinși în «ofsaid» » Internaţionalul n-a mai putut ascunde relația cu Valentina: „Ești în patul lui!”
Imaginile sunt ȘOCANTE! Ce s-a ales de vila de 2 milioane de euro a lui Vasile Turcu, în 9 ani de la decesul său
GSP.RO
Imaginile sunt ȘOCANTE! Ce s-a ales de vila de 2 milioane de euro a lui Vasile Turcu, în 9 ani de la decesul său
Parteneri
Ultima oră! Nuntă mare în politica românescă! Celebrul deputat, mire la 51 de ani! Nuntă la cort cu o tânără superbă, ca o prințesă: “Ne-am căsătorit…Până la urmă mi-a venit mintea la cap”
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Nuntă mare în politica românescă! Celebrul deputat, mire la 51 de ani! Nuntă la cort cu o tânără superbă, ca o prințesă: “Ne-am căsătorit…Până la urmă mi-a venit mintea la cap”
Dieta Regelui! La 77 de ani și în plină luptă cu boala agresivă, Regele Charles are o alimentație ieșită din comun. Ce mănâncă într-o zi obișnuită și pe ce NU pune deloc gura? Nutriționistul a analizat dieta sa
Avantaje.ro
Dieta Regelui! La 77 de ani și în plină luptă cu boala agresivă, Regele Charles are o alimentație ieșită din comun. Ce mănâncă într-o zi obișnuită și pe ce NU pune deloc gura? Nutriționistul a analizat dieta sa
Imagini rare cu socrii Andreei Esca. Alexia și Aris, vacanță specială în casa bunicilor, în Nisa
Tvmania.ro
Imagini rare cu socrii Andreei Esca. Alexia și Aris, vacanță specială în casa bunicilor, în Nisa

Știri România

Parteneri
„Ucraina nu este Rusia”. Țara vecină României, de nerecunoscut după 35 de ani de independență
Adevarul.ro
„Ucraina nu este Rusia”. Țara vecină României, de nerecunoscut după 35 de ani de independență
E oficial, Alfred Simonis a semnat contractul. La Timişoara va fi construit al doilea cel mai mare stadion din România
Fanatik.ro
E oficial, Alfred Simonis a semnat contractul. La Timişoara va fi construit al doilea cel mai mare stadion din România
Peste 3.000 de lei plătește un cuplu pentru adeverințe de sporuri, fără garanția că pensia va crește suficient
Financiarul.ro
Peste 3.000 de lei plătește un cuplu pentru adeverințe de sporuri, fără garanția că pensia va crește suficient
Parteneri
Andreea Antonescu face dezvăluiri surprinzătoare despre Andreea Bălan, după ce au rupt legătura. Ce a mărturisit artista: „De ceva timp…”
Elle.ro
Andreea Antonescu face dezvăluiri surprinzătoare despre Andreea Bălan, după ce au rupt legătura. Ce a mărturisit artista: „De ceva timp…”
Asta da veste mare în showbiz!! O să fie mămică pentru a 6-a oară, la 44 de ani!!
Unica.ro
Asta da veste mare în showbiz!! O să fie mămică pentru a 6-a oară, la 44 de ani!!
Răspunsul lui Ilie Bolojan i-a lăsat mască și pe reporteri. A fost întrebat de partenera lui de viață, Ioana Fâșie, iar ce a urmat a generat un val de reacții
Viva.ro
Răspunsul lui Ilie Bolojan i-a lăsat mască și pe reporteri. A fost întrebat de partenera lui de viață, Ioana Fâșie, iar ce a urmat a generat un val de reacții

Monden

Parteneri
Imagini rare cu socrii Andreei Esca. Alexia și Aris, vacanță specială în casa bunicilor, în Nisa
TVMania.ro
Imagini rare cu socrii Andreei Esca. Alexia și Aris, vacanță specială în casa bunicilor, în Nisa
A avut media la BAC 6.22 şi a făcut contestaţie pentru nota la Anatomie. Ce medie a primit la final
ObservatorNews.ro
A avut media la BAC 6.22 şi a făcut contestaţie pentru nota la Anatomie. Ce medie a primit la final
Gata, nu se mai ascund! E cuplul momentului în România și toată lumea e cu ochii pe ei! ❤️ Ea, o mămică WOW, el – vedetă TV, amândoi au trecut prin despărțiri dureroase, dar acum se vindecă unul pe celălalt!
Libertateapentrufemei.ro
Gata, nu se mai ascund! E cuplul momentului în România și toată lumea e cu ochii pe ei! ❤️ Ea, o mămică WOW, el – vedetă TV, amândoi au trecut prin despărțiri dureroase, dar acum se vindecă unul pe celălalt!
Parteneri
Ilie Năstase, despre performanțele lui David Popovici: „Noi ne gândim că le-a făcut pentru România. Nu! Le-a făcut pentru el”
GSP.ro
Ilie Năstase, despre performanțele lui David Popovici: „Noi ne gândim că le-a făcut pentru România. Nu! Le-a făcut pentru el”
Rusoaica Maria Sharapova, imagini needitate din vacanță! A ales destinația favorită a românilor
GSP.ro
Rusoaica Maria Sharapova, imagini needitate din vacanță! A ales destinația favorită a românilor
Parteneri
Un politician german propune organizarea unei orgii sexuale. Zeci de persoane s-au înscris
Mediafax.ro
Un politician german propune organizarea unei orgii sexuale. Zeci de persoane s-au înscris
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat
StirileKanalD.ro
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat
EXCLUSIV | Cine suportă costurile tratamentului Alinei Pușcău din America. Dan Alexa, dezvăluiri despre starea modelului: „Costă undeva la jumătate de milion. Situația e gravă”
Wowbiz.ro
EXCLUSIV | Cine suportă costurile tratamentului Alinei Pușcău din America. Dan Alexa, dezvăluiri despre starea modelului: „Costă undeva la jumătate de milion. Situația e gravă”
Promo
Ruptura de menisc. Cum apare și cum poate fi tratată
Advertorial
Ruptura de menisc. Cum apare și cum poate fi tratată
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Advertorial
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Parteneri
Cine era medicul de la Spitalul Universitar de Urgență București care s-a sinucis! Avea doar 28 de ani
Wowbiz.ro
Cine era medicul de la Spitalul Universitar de Urgență București care s-a sinucis! Avea doar 28 de ani
Cutremur în PSD! Un nume greu rupe rândurile și face acuzații dure la adresa partidului: „Se iau o mulțime de decizii greșite, împotriva românilor!” A renunțat la toate funcțiile de conducere
Redactia.ro
Cutremur în PSD! Un nume greu rupe rândurile și face acuzații dure la adresa partidului: „Se iau o mulțime de decizii greșite, împotriva românilor!” A renunțat la toate funcțiile de conducere
România s-a zguduit în această dimineață! Ce magnitudine a avut cutremurul și unde s-a produs
KanalD.ro
România s-a zguduit în această dimineață! Ce magnitudine a avut cutremurul și unde s-a produs

Politic

Parteneri
EXCLUSIV | „Avocatură clandestină” la Iași. Baroul vrea să închidă firme care oferă servicii juridice fără drept. Printre cei vizați, fostul judecător Dan Anton
ZiaruldeIasi.ro
EXCLUSIV | „Avocatură clandestină” la Iași. Baroul vrea să închidă firme care oferă servicii juridice fără drept. Printre cei vizați, fostul judecător Dan Anton
„Vine noul Hagi!” Extaz în Turcia după transferul românului din SuperLiga
Fanatik.ro
„Vine noul Hagi!” Extaz în Turcia după transferul românului din SuperLiga
O mamă și-a ucis 3 copii, toți sub 5 ani. Sute de femei au ieșit în stradă în sprijinul ei
Spotmedia.ro
O mamă și-a ucis 3 copii, toți sub 5 ani. Sute de femei au ieșit în stradă în sprijinul ei