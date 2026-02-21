„Experiența de management mă ajută să fac jobul”

„Sunteți tendențioși. Am pregătire în mai multe lucruri, nu doar în patiserie. Nu, n-am pregătire în patiserie. Am făcut niște cursuri. Este relevant? Tot CV-ul meu , diplome și tot, sunt publice, le-am făcut publice când mi-au fost cerute. Eu am venit aici în calitate de manager. Nu scrie nicăieri că ar trebui să am pregătire în ceva. Datele mele sunt publice, uitați-vă și pe CV-ul meu, la tot ce-am făcut până acum”, a declarat Nistor, prin telefon, pentru România TV.

El a adăugat că experiența ca manager de firmă este suficientă pentru a face față cerințelor postului de prefect: „Expreriența mea de până acum consider că mă califică să ocup funcția respectivă. Nu trebuie să fiu jurist. Nu trebuie să fi avut o ocupație anume în trecut. Consider că experiența de management pe care am căpătat-o în anii ăștia de muncă mă ajută să fac jobul de aici”.

Ce pregătire trebuie să aibă un prefect

Codul Administrativ (art. 252) prevede că prefectul este un demnitar public care are, printre altele, atribuții în domeniul situațiilor de urgență. În exercitarea acestor atribuții, prefectul „dispune, în calitate de președinte al Comitetului județean pentru situații de urgență, măsurile care se impun pentru prevenirea și gestionarea acestora”.

În articolul 252 din Codul Administrativ se arată că prefectul, care este numit prin hotărâre de Guvern, trebuie să aibă studii universitare de licență, absolvite cu diplomă de licență sau echivalente.

De asemenea, trebuie să fi absolvit „programe de formare specializată în vederea numirii într-o funcție de prefect sau subprefect, organizate de Institutul Național de Administrație (INA), în condițiile legii”.

Prin excepție, poate fi numită în funcția de prefect și „o persoană care nu a absolvit programele de formare specializată, cu condiția ca în termen de maximum un an de la data emiterii actului de numire în funcție să absolve un astfel de program”.

Și persoanele care au avut un mandat de deputat sau senator sunt exceptate de la condiția cu absolvirea de cursuri la INA.

Două CV-uri, unul cu patiserie, unul cu economie

Andrei Nistor s-a înscris în USR în 2016 și a devenit consilier local în 2020, după cum precizează prezentarea lui de pe site-ul oficial al partidului. Este membru în Biroul Național al USR.

Prefectul Capitalei a inclus doar studiile de „French pastry” (patiserie franceză) în CV-ul depus la înscrierera în USR, în 2016

La partid, Nistor a prezentat un CV în care nu menționează studii superioare. Libertatea a intrat în posesia unei copii a acestui document. Surse din interiorul USR ne-au declarat că Nistor a susținut, la vremea înscrierii în USR, că e încă student la Universitatea Ecologică. Totuși, pe copia electronică după diploma de licență trimisă ziarului de prefectul Capitalei scrie că a dat examenul de licență în februarie 2015.

Conform documentelor puse la dispoziția ziarului, Andrei Nistor a absolvit facultatea în 2015, cu un an înaintea intrării în politică

În CV-ul depus la înscrierea în USR, Andrei Nistor a listat, la pregătire profesională, „Liceul Internațional de Informatică, CODECS – Project Management Training (n.red. – curs de instruire de două zile), ENSP – Ecole Nationale Superieure de Patisserie, Yssingeaux, France”.

Andrei Nistor deține un certificat profesional de patiserie franceză

În prezentarea video pe care și-a făcut-o pentru candidatura la postul de primar în Popești-Leordeni, în 2020, Nistor afirma că legătura cu acest oraș „a început în 1990, când mama mea a devenit profesoară la Școala Ioan Bădescu și era nevoită să mă ia cu ea. Câțiva ani mai târziu, în 1997, părinții mei au deschis o farmacie chiar lângă școală, loc în care mi-am petrecut multe vacanțe de vară, urmând ca în 2002 să ne mutăm aici (n.red. – Popești-Leordeni). În același timp, am absolvit Liceul Internațional de Informatică, am intrat la Politehnică, secția Transporturi. Ulterior, m-am reprofilat pe domeniul Finanțe-Bănci și am făcut primii pași în antreprenoriat”.

Universitatea Politehnică București nu a răspuns încă întrebării adresate în scris de ziar dacă Andrei Nistor a fost admis la Facultatea de Transporturi.

Părinții prefectului Capitalei, Nicușor și Gabriela Nistor, sunt fondatorii lanțului de farmacii Dona, după cum ați citit în Libertatea.

Studiile absolvite la Universitatea Ecologică, de unde și-a scos diploma abia în septembrie 2025, au fost trecute numai în CV-ul lui Andrei Nistor postat pe site-ul Instituției Prefectului București

În CV-ul de pe pagina Prefecturii, la capitolul pregătire profesională, Nistor enumeră Liceul Internațional de Informatică (septembrie 2002 – iunie 2006), Facultatea de Științe Economice, Finanțe și Bănci – Universitatea Ecologică (octombrie 2009 – iulie 2012) și Project Management Training Codecs. Documentul nu conține nici o informație legată de cursurile de patiserie franceză urmate în Yssingeaux.

Firme cu profituri infime sau pierderi, dar cu datorii în portofoliul de antreprenor

Activitatea de manager a lui Andrei Nistor nu se încadrează, după cum ați citit în ziar, la capitolul succes profesional. Firmele pe care le-a fondat și în care a deținut roluri de administrator și acționar sunt fie închise, fie pline de datorii, după cum indică datele de pe termene.ro.

O dovadă în plus a faptului că aceste societăți comerciale nu produc profit o reprezintă sumele modeste pe care Nistor le-a trecut în declarațiile de avere la categoria venituri din dividende.

Produse realizate de cursanții școlii de patiserie din Yssingeaux, Franța, unde a studiat prefectul Capitalei Sursa foto: Facebook

În declarația de avere depusă în 2020, în calitate de consilier local, Nistor trecea suma de 16.956 de lei, ca salariu încasat în calitate de analist de la Ignite Mail SRL, o firmă cu 1, 3 sau 0 angajați, deținută împreună cu soția lui. De la această companie, Nistor declara dividende în valoare de 60.000 de lei, pe 2019. În declarația din 2022, nu mai sunt trecute deloc venituri din dividende de la vreuna dintre societățile comerciale pe care le controlează. Ignite Mail a încheiat 2024 pe pierdere, cu un minus de 20.000 de lei la buget. 

Sursa principală de venit a lui Nistor pare a fi, conform declarațiilor de avere, închirierea de spații comerciale în Popești-Leordeni.

„În trei ani, am devenit lider de piață și importator în România a peste 12 producători din domeniul moto”, spunea prefectul Capitalei, în „CV-ul video” din 2020. Se referea la firma Elf Workshop SRL, înființată în 2006 și radiată în septembrie 2025.

2020-nistor-andrei-0511aDescarcă

În 2009, când Nistor spune că a devenit lider de piață, firma n-a declarat profit. Nici în 2010, n-a declarat profit. A declarat, în schimb, o pierdere netă de 400.000 de lei, la o cifră de afaceri de 900.000 de lei. Din 2008, importatorul de motociclete a înregistrat anual datorii de peste un milion de lei, până a intrat în insolvență, conform termene.ro. „A avut și datorii la ANAF, pe care le-a achitat”, se menționează pe site-ul citat. 

„Am format și am condus echipe mixte, cu peste 100 de oameni în total”, spune Andrei Nistor, fără să precizeze unde și când s-a întâmplat asta. Firmele pe care le-a fondat sau condus – Elf Workshop, Ignite Mail, Fabrica de Prăjituri SRL, Zvelt Vending SRL –  au avut sau au sub 10 angajați

Cum îl vede partidul pe prefectul Nistor: „Reflectă viziunea USR”

Andrei Nistor a avut parte de încurajări și elogii din partea conducerii USR, după preluarea funcției de prefect.

„Este antreprenor din 2007, obișnuit să construiască proiecte de la zero și să le dezvolte cu perseverență și creativitate. În plan politic, Andrei Nistor s-a alăturat USR în 2016, convins că politica poate fi făcută altfel, cu oameni cinstiți și dedicați. (…) Nominalizarea sa pentru funcția de prefect al Capitalei reflectă viziunea USR privind reorganizarea administrativ-teritorială a României (…). Este momentul pentru un prefect care înțelege exact legătura administrativă București-Ilfov, iar experiența lui Andrei Nistor îl recomandă pentru acest rol”, a transmis USR București, într-un comunicat, în septembrie 2025.  

