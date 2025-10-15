SUA ar putea ignora Argentina dacă Javier Milei nu câștigă alegerile

„Alegerile se apropie foarte curând”, a declarat Trump. „Sunt alegeri foarte importante.”

Președintele american a avertizat că SUA nu vor ajuta Argentina dacă partidul lui Milei nu va câștiga. „Dacă pierde, nu vom fi generoși cu Argentina”, a spus Trump.

Argentina se confruntă cu turbulențe financiare înaintea alegerilor naționale din 26 octombrie. Aceste alegeri sunt considerate un test pentru agenda de reforme economice a lui Milei.

Milei a preluat funcția de președinte în decembrie 2023, promovând politici de piață liberă și reduceri de costuri. El a dat vina pe adversarii politici pentru problemele economice ale țării.

„Această problemă de lichiditate pe care o are Argentina este rezultatul atacurilor politice pe care le-am suferit din partea adversarilor noștri”, i-a spus Milei lui Trump.

Implicațiile sprijinului american

Sprijinul financiar american a fost prezentat inițial ca ajutor pentru un aliat regional important. Însă declarațiile lui Trump au evidențiat motivațiile politice din spatele acestei decizii.

Această intervenție trebuia să stabilizeze economia Argentinei, dar acum pare să depindă de obținerea unui sprijin politic mai mare de către Milei.

Bursele argentiniene au scăzut după conferința de presă de marți. Se pare că piețele financiare nu sunt convinse că susținerea lui Trump va fi suficientă pentru a spori șansele electorale ale lui Milei.

Swap-ul valutar de 20 de miliarde de dolari trebuia să ofere un sprijin pentru peso-ul argentinian, care se devalorizează de ani de zile.

Situația economică, dificilă

Argentina se confruntă cu o datorie de 20 de miliarde de dolari scadentă anul viitor și cu epuizarea rezervelor valutare. Există temeri că țara s-ar putea îndrepta spre o nouă criză financiară.

Milei a încercat să controleze inflația prin menținerea valorii peso-ului, dar acest lucru a epuizat rezervele țării.

Impactul asupra populației

Măsurile de austeritate ale lui Milei au avut un cost social semnificativ. Au fost operate reduceri majore la pensii, educație, sănătate, infrastructură și subvenții.

Susținătorii săi îl laudă pentru reducerea inflației și a deficitului. Însă sondajele de opinie sugerează că unii argentinieni s-au săturat de aceste măsuri drastice.

