Green NCAP, o organizație independentă de evaluare a autovehiculelor, a analizat performanțele mașinilor pe un traseu tipic de vacanță de 800 km, parcurs cu o familie de patru persoane și bagaje, pe drumuri de autostradă, rurale și urbane, cu aerul condiționat pornit. Studiul a urmărit eficiența energetică, autonomia și necesarul de încărcare sau alimentare, concluzionând că o baterie mai mare nu înseamnă automat o călătorie mai eficientă.

La categoria mașinilor electrice, Mercedes-Benz CLA EQ 250+ a fost desemnat cel mai bun model pentru drumuri lungi. Acesta a înregistrat cel mai redus consum de energie dintre toate vehiculele electrice testate, o autonomie estimată de 605 km și ar avea nevoie de aproximativ 14 minute de încărcare rapidă pentru a finaliza traseul de 800 km, obținând și calificativul maxim de cinci stele Green NCAP.

Printre modelele electrice compacte s-au remarcat Renault 5 E-Tech, apreciat pentru eficiență, și MINI Cooper E, recomandat mai degrabă cuplurilor sau călătoriilor scurte. Pentru familiile care au nevoie de mai mult spațiu, Volvo EX30 a fost evidențiat ca una dintre cele mai echilibrate opțiuni, datorită habitaclului mai generos și timpului redus de încărcare comparativ cu alte modele compacte.

În categoria hibride, Toyota C-HR a obținut cel mai bun rezultat la consum, cu 5,7 litri/100 km și o autonomie estimată de 754 km, necesitând doar o scurtă oprire pentru alimentare pe parcursul traseului analizat.

O atenție deosebită a fost acordată Dacia Bigster, desemnată cea mai bună alegere pentru familiile care au nevoie de un automobil spațios. SUV-ul cu cinci locuri dispune de un portbagaj încăpător pentru bagaje și echipamente de vacanță, iar sistemul hibrid pe benzină a înregistrat un consum de 5,9 litri/100 km în testul Green NCAP.

Potrivit analizei, rezervorul de 50 de litri îi oferă modelului Dacia Bigster o autonomie estimată de 847 km, suficientă pentru a parcurge întregul traseu de 800 km fără nicio oprire pentru alimentare. Modelul a primit un calificativ de trei stele și jumătate în clasamentul de sustenabilitate Green NCAP.

La automobilele pe benzină fără sistem hibrid, SEAT Ibiza a fost considerată cea mai eficientă opțiune, cu un consum de 6,2 litri/100 km și o autonomie estimată de 645 km. Green NCAP subliniază că testele sale independente oferă o imagine comparabilă asupra eficienței, autonomiei și performanțelor reale ale vehiculelor în condiții apropiate de utilizarea de zi cu zi.

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