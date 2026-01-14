Dacia va lansa un nou model de mașină electrică în 2026. Cum arată și de la ce preț pornește mini-SUV-ul

Proiectul, cunoscut sub numele „Evader”

Începând cu 2026, gama electrică Dacia se va extinde spre segmentul superior, iar potrivit informațiilor neoficiale, viitorul citycar va utiliza platforma noului Renault Twingo electric.

Proiectul, cunoscut intern sub numele de „Evader”, marchează o strategie aparent atipică: în loc să înlocuiască Springul restilizat, Dacia alege să adauge un al doilea model în același segment.

Piața europeană rămâne reticentă față de automobilele electrice, din cauza prețurilor ridicate și a infrastructurii de încărcare neuniform dezvoltate.

În acest context, Spring a fost o excepție, fiind o mașină electrică cu adevărat accesibilă, proiectată și produsă în China, destinată celor care căutau o soluție de mobilitate electrică de bază.

Prin Evader, Dacia se adresează unui public diferit, mai matur, dispus să plătească ceva mai mult, dar care rămâne fidel filozofiei de prețuri accesibile.

Cum va arăta noul model Dacia

Dacia Evader

Noul model va avea dimensiuni mai mari, un preț mai ridicat și un design mai solid, cu elemente de mini-SUV, stil care a devenit o semnătură vizuală a mărcii.

Spre deosebire de Spring, noul citycar va fi proiectat și fabricat în Europa, un aspect important nu doar din perspectiva calității percepute, ci și în contextul noilor realități industriale, influențate de taxe vamale, reglementări și scheme de sprijin locale.

Primele informații indică o prezentare oficială la Salonul Auto de la Paris din 2026, cu un preț de pornire estimat la aproximativ 18.000 de euro.

Două modele electrice pe același segment

Cele două modele vor coexista doar o perioadă limitată. Spring va rămâne în ofertă pentru a susține tranziția către electric, urmând să fie retras treptat atunci când piața și capacitățile de producție europene vor fi pregătite.

Astfel, Dacia se va regăsi temporar cu două modele electrice în segmentul A, o strategie care poate părea paradoxală la prima vedere, dar care reflectă evoluția unui brand ce își păstrează promisiunea de accesibilitate esențială.

