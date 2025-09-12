Putere și eficiență îmbunătățite

Sistemul de propulsie hibrid combină un motor turbo de 1,2 litri cu trei cilindri și o configurație mild-hybrid de 48 V. Acesta poate funcționa atât cu benzină, cât și cu GPL. Un motor electric montat în spate alimentează puntea spate, oferind o tracțiune integrală autentică.

Împreună, motorul cu ardere internă și cel electric dezvoltă o putere combinată de 152 CP și un cuplu de 230 Nm. Această configurație devine astfel una dintre cele mai puternice din gamele Duster și Bigster.

Sistemul promite atât performanță, cât și eficiență. Motorul cu combustie internă produce 138 CP, în timp ce motorul electric adaugă 31 CP suplimentari.

Autonomie extinsă și costuri reduse

Sistemul pe benzină-GPL utilizează două rezervoare de 50 de litri, permițând o autonomie combinată WLTP de până la 1.500 km. Dacia estimează că acest sistem ar putea reduce costurile de exploatare cu până la 30% comparativ cu modelul alimentat exclusiv cu benzină.

O baterie litiu-ion de 48 V cu o capacitate de 0,84 kWh se reîncarcă prin frânare regenerativă. Dacia susține că „hibrizii pot funcționa cu energie electrică până la 60% din timpul de conducere în oraș, reducând consumul de combustibil și emisiile în zonele urbane”.

Recomandări Primul dosar greu al Liei Savonea la șefia Înaltei Curți, soluționat în favoarea lui Dan Voiculescu: „Nu doar părțile sunt afectate, ci întreaga ordine juridică”

Transmisie și moduri de conducere avansate

Pentru prima dată într-un model Dacia, motorul cu ardere internă este asociat cu o transmisie automată cu dublu ambreiaj și șase trepte. Motorul electric utilizează o nouă cutie de viteze cu două trepte care poate decupla puntea spate pentru o eficiență mai mare.

Șoferii pot alege dintre șase moduri de conducere: Auto, Eco, Zăpadă, Noroi/Nisip, Blocare și Control coborâre pantă.

Actualizări de design și confort

Duster primește câteva îmbunătățiri. Versiunea Journey oferă tapițerie îmbunătățită și suport lombar pentru scaunul șoferului. Versiunea Extreme beneficiază de noi jante din aliaj negru.

Modelele Duster și Bigster Hybrid-g 150 4×4 vor fi disponibile pentru comandă în Europa până la sfârșitul anului. Prețurile vor fi anunțate aproape de data lansării.

Întreaga gamă de motoare Duster va fi reînnoită până la sfârșitul lui 2026. Opțiunile viitoare includ Eco-G 120, mild-hybrid 140 și hybrid 155, toate bazate pe noul motor turbo de 1,2 litri. Acestea vor înlocui modelele actuale, marcând trecerea completă la motoarele de nouă generație ale Dacia.

Dacia Sandero a fost, potrivit celor mai recente date oficiale, cea mai vândută mașină din Europa în anul 2024, reușind să depășească giganți de pe piața auto.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE