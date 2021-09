„Nu am discutat cu președintele. Am încercat să discutăm, dar nu s-a putut. I-am trimis un mesaj în care l-am rugat să ne întâlnim în care ne-a spus că era bine să ne fi întâlnit înainte de a se declanșa criza. Eu știu că în ziua în care a apărut această situație dimineața am convenit cu colegul Dan Barna să-l contacteze și să încercăm să avem o discuție cu președintele și înțeleg că nu a primit niciun răspuns”, a declarat Dacian Cioloș, vineri seara, într-o intervenție la Digi24.

Întrebat dacă președintele ar trebui să medieze conflictul din coaliția de guvernare, Cioloș a răspuns:

„Evident că este binevenită. Noi am depus moțiunea de cenzură, noi am fi vrut să discutăm înainte de asta să vedem formula prin care putem merge înainte cu un alt premier pentru că, din păcate, Florin Cîțu nu mai prezintă încredere pentru noi”, a mai precizat Dacian Cioloș.

Dan Barna: „A fost depusă moțiunea de cenzură”. Parlamentarii USR PLUS și-au pus semnăturile pe moțiunea AUR

Guvernul a adoptat Proiectul Anghel Saligny fără avizul Consiliului Economic și Social. Legea spune că e obligatoriu, Cîțu susține că nu e nevoie de el

Reacția USR PLUS, după adoptarea PNDL 3: „Un nou abuz marca OUG 13”

