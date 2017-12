Fostul premier Dacian Cioloş a anunţat, într-o postare pe Facebook, că a fost recent la Washington, programul său incluzând şi o întrevedere informală la Departamentul de Stat al SUA, după „semnalul de alarmă” pe care oficialii americani l-au transmis în legătură cu modificările la Legile Justiţiei.

„Am petrecut câteva zile la Washington pentru activităţi profesionale şi am avut plăcerea să fiu de Ziua Naţională alături de membri ai comunităţii româneşti din SUA, la recepţia organizată de Ambasada României. Am profitat de această deplasare pentru a mă întâlni şi cu susţinătorii Platformei România 100, iar apoi am avut o întrevedere informală la Departamentul de Stat (după semnalul de alarmă pe care oficialii americani l-au transmis în legătură cu modificările la Legile Justiţiei)”, a scris Cioloş, duminică, pe Facebook.